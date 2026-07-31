¿Quiénes componen el gabinete de Abelardo de la Espriella? Solo falta una ministra

Estos son algunos de los ministros que acompañarán al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía

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El nuevo presidente Abelardo de la Espriella llegará al poder el próximo 7 de agosto en una posesión en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) donde lo acompañará la mayoría del Congreso, pero también los hombres y mujeres que lo van a rodear los próximos cuatro años. El mandatario electo ya nombró a 17 de los 18 ministros que compondrán su gabinete. Estos son sus nombres.

Además de su mano derecha, que será el vicepresidente electo José Manuel Restrepo; los encargados de cada cartera serán para Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Exteriores (Omar Bula), Agricultura (Indalecio Dangond), Minas (María Arboleda), TIC (Alexandra Falla), Cultura (Paola Holguín), Trabajo (Natalia López) y la recién designada ministra de Salud (Ana María Vesga). Solo queda por nombrar a la nueva ministra de las Ciencias, quien deberá ser mujer para cubrir la cuota de género que estipula la Ley 2424 de 2024.

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Además de los encargados de las carteras, estarán también Carlos Ríos, que ocupará la posición de secretario general de Presidencia; Valeria Lafaurie se oficializó como consejera para las regiones; Nicolás Gómez entrará a ser el jefe de despacho y María Fernanda Sandoval, que fungirá como directora de comunicaciones de Presidencia.

En el empalme regional de Cundinamarca se conocieron nuevos nombramientos para el gabinete de la administración entrante. Entre ellos están Sandra Bessudo como directora de Parques Nacionales, Ricardo Ayerbe en la dirección de la Agencia Nacional de Infraestructura y Marco Acosta, quien asumirá la presidencia del Fondo Nacional del Ahorro. Además, se rumora que la dirección del Instituto Colombiano Agropecuario y el Impuesto de Industria y Comercio quedará en manos de la excongresista Lina Garrido.

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