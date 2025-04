Desde el Congreso surgen más voces que rechazan protesta frente a la casa de Blel

Congresistas rechazaron los protestas al frente de la casa de Nadia Blel. Las calificaron como "intimación política". Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Miembros del Congreso reaccionaron en sus redes sociales a la protesta promovida por políticos cercanos al Gobierno, como los representantes del Pacto Histórico Alejandro Ocampo y Dorina Hernández, frente a la casa de la senadora y presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel. La congresista, quien denunció el hecho en la noche de este jueves, también señaló que miembros del Gobierno promocionaron la manifestación.

Desde el Centro Democrático, los senadores y precandidatos presidenciales de esta agrupación María Fernanda Cabal y Miguel Uribe rechazaron los actos de los congresistas del oficialismo y afirmaron su apoyo a Blel.

“Mi apoyo y respaldo a la senadora Nadia Blel. Una vez más, Gustavo Petro demuestra su talante mafioso y hoy pone en riesgo la democracia. Siempre abiertos al diálogo popular, no a la intimidación”, dijo el congresista del uribismo.

Petro y su Ministro de Trabajo amenazan e intimidan a los opositores.



Mi apoyo y respaldo a la senadora @nadiablel.



Una vez más, @petrogustavo demuestra su talante mafioso y hoy pone en riesgo la democracia.



Siempre abiertos al diálogo popular, no a la intimidación. pic.twitter.com/FB0CQEdfT2 — Miguel Uribe (@MiguelUribeT) April 4, 2025

Cabal, por su parte, mencionó que el presidente está “maquillando” el hostigamiento a la presidente del conservadurismo. “Petro, no maquille el hostigamiento con frases románticas sobre el “pueblo”. No hay diálogo donde hay intimidación”, declaró luego de que el mandatario dijera en su cuenta de X que los congresistas deben estar abiertos al “diálogo”.

“Lo sucedido con la senadora Nadia Blel no es un diálogo ciudadano, es acoso político. Es inaceptable que el gobierno y sus congresistas promuevan movilizaciones frente a la casa de una congresista, poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia” agregó la precandidata presidencial del uribismo.

Lo sucedido con la senadora @NadiaBlel no es un diálogo ciudadano, es acoso político. Es inaceptable que el gobierno y sus congresistas promuevan movilizaciones frente a la casa de una congresista, poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia.



Petro, no maquille el… pic.twitter.com/GMXecYTyDw — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) April 4, 2025

Por otra parte, el senador del Partido Liberal y miembro de la Comisión Séptima —la cuál preside Blel—, Miguel Ángel Pinto, cuestionó al Gobierno y su necesidad de “acudir a la violencia”.

“La degradación de la política, ahora congresista que hostigan, amenazan, injurian. Unos pretenden golpear en el recinto de la comisión y otros atacan una mujer en su residencia. Se les acabaron los argumentos? Ahora acuden a la violencia? Qué peligro”, declaró en X.

Asimismo, Blel le dijo al presidente Petro, quien reconoció que siempre se debe respetar la intimidad, que ella está abierta al diálogo, pero no al acoso. Cabe recordar que el presidente dijo que “la familia Blel bien puede hacer reuniones programadas para explicar porque le hundieron la reforma laboral al pueblo trabajador de Cartagena. El gobierno les garantiza la seguridad”.

La senadora aseguró que “así como sus hijos menores de edad tienen derecho a no ser acosados en estadios, parques temáticos, el colegio o las redes sociales, entre otros, como lo ha denunciado usted, y sin importar qué decisiones políticas haya tomado usted, mi hijo de tres años tiene el mismo derecho y no es justificable la agresión organizada y planificada por ninguna razón”.

Blel también señaló a los congresistas y funcionarios del “Gobierno del cambio” de acosar a su familia. “Que usted no comparta mis decisiones políticas no es argumento para justificar lo que hicieron congresistas y funcionarios de su gobierno acosando a una familia. Intentar justificarlo entre líneas es incentivar nuevos acosos por sus seguidores. No todo vale”, mencionó en X.

Angélica Lozano, congresista de la Alianza Verde, también se pronunció frente a este caso y consideró que es “increíble que toque recordarlo, el hijo de la senadora Blel tiene los mismos derechos que la hija del presidente Petro”.

Increíble que toque recordarlo, el hijo de la senadora @nadiablel tiene los mismos derechos que la hija del presidente @petrogustavo



‘Hacer invivible la nación’ ¿quién dijo eso? https://t.co/U7tJedFNVE — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) April 4, 2025

“‘Hacer invivible la nación’ ¿quién dijo eso?“, agregó. Al choque con Blel se suma el que Petro sostuvo, también vía X, con el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, a quien volvió a cuestionar por el hundimiento de las reformas. Así las cosas, los poderes Ejecutivo y Legislativo entrar en un nuevo round que deja en veremos la agenda política que reclama la ciudadanía.

