Petro escaló choque con los conservadores y lanzó mensajes contra Blel y Cepeda

Nadia Blel, Efraín Cepeda y Nadia Blel Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este viernes, el presidente Gustavo Petro respondió a los recientes cuestionamientos que ha recibido su administración por parte de la cúpula del Partido Conservador, puntualmente de su presidenta, Nadia Blel, y de la cabeza del Legislativo, Efraín Cepeda. Ambos señalaron que el Ejecutivo los ha perseguido y “matoneado” por su negativa a respaldar las reformas sociales.

En el caso de Blel, el cruce de mensajes se dio luego de que la senadora denunciara que en la noche de este jueves se llevó a cabo una manifestación promovida por integrantes de la bancada oficialista frente a su casa. Según dijo, el acto podría configurarse como “acoso”, pues no contó con los permisos necesarios y perturbó la tranquilidad de su familia.

Lea también: “Están de acuerdo con la consulta popular”: Benedetti sobre laboral de los liberales

“Hoy, algunos congresistas de la coalición de Gobierno recurrieron a sus seguidores y montaron una manifestación ilegal, sin permisos, frente a mi residencia. Allí se encontraba mi hijo menor de edad junto a sus amigos. Este acto no solo viola las leyes de nuestro país, sino que también traspasa los límites del derecho legítimo a la protesta, el cual tiene normas y restricciones claras”, dijo la también presidenta de la Comisión Séptima.

A través de su cuenta de X, el presidente Petro le respondió que los congresistas no deben temer al “diálogo con su pueblo”, aunque reconoció que siempre se debe respetar la intimidad. A renglón seguido, el mandatario volvió a cuestionar que la senadora haya votado en contra de la reforma laboral: “La familia Blel bien puede hacer reuniones programadas para explicar porque le hundieron la reforma laboral al pueblo trabajador de Cartagena. El gobierno les garantiza la seguridad”.

Los congresistas son representantes del pueblo, y no deben temer por dialogar con su pueblo.



Debe hacerse de manera tranquila, respetando la intimidad, que es la última trinchera de la libertad, pero hay que dialogar, y no cerrar la puerta, todo congresista es responsable de su… https://t.co/SsDSVXQZuA — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2025

Blel le respondió que está de acuerdo con el diálogo, pero que pide garantías para que ella y su hijo menor de edad no vuelvan a ser “acosados” por congresistas del Pacto Histórico y con la aparente justificación de la Casa de Nariño.

No se pierda: Nadia Blel dice que congresistas del Gobierno montaron protesta frente a su casa

De la misma manera, el jefe de Estado respondió a las recientes críticas de Efraín Cepeda, quien este mismo jueves, desde el evento de los fondos privados de pensiones en Cartagena, habló de riegos para la democracia y cuestionó que el oficialismo los haya “matoneado” por viajar a Estados Unidos para denunciar ante la CIDH, precisamente, las presiones del Gobierno tras el hundimiento de la reforma laboral. Además, el conservador también negó que esté intentando darle un “golpe” a Petro.

“Me viven diciendo que yo quiero darle el golpe de Estado, tumbar al presidente y a la vicepresidenta. Ya van cuatro veces que me dice que yo quiero asumir la Presidencia de la República, lo voy a decir en broma y en serio, en broma primero: a la quinta vez que me la ofrezca, se la acepto”, dijo Cepeda en medio de la risas del auditorio. Luego le dijo que debería leer la Constitución, pues explicó que la carta política establece que, si el presidente y la vicepresidenta hacen falta, en el orden de precedencia sigue el ministro del Interior y no el presidente del Congreso.

Lea: “Léase la Constitución”: Cepeda cargó contra Petro y negó querer sacarlo del Gobierno

Petro le respondió con un fuerte dardo relacionado con el hundimiento de otro de sus proyectos, el de la ley de financiamiento. “Defender la democracia, senador Efraín Cepeda, no es sabotear una ley de financiamiento del gobierno solo para que no se le pusiera impuestos a los juegos de suerte y azar en línea, muy fuertes en Barranquilla por cierto, y muy aliados a empresas de seguridad con vínculos criminales que matan jóvenes en Barranquilla”, dijo.

Defender la democracia senador Efraín Cepeda, no es sabotear una ley de financiamiento del gobierno solo para que no se le pusiera impuestos a los juegos de suerte y azar en línea, muy fuertes en Barranquila por cierto, y muy aliados a empresas de seguridad con vínculos… https://t.co/HhYrWwhRxy — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 4, 2025

Así las cosas, ad portas de que se retome el debate de la reforma a la salud, también en la Comisión Séptima del Cenando, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo toma un nuevo aire, lo que también coincide con el lanzamiento de los comités por “sí” a la consulta popular que ya empezaron a promover Petro y sus ministros.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.