Congreso en pleno aceptó renuncia de César Lorduy al Consejo Nacional Electoral

A las 12:22 p.m. terminó la votación con la que el Congreso en pleno aceptó la renuncia de César Lorduy a la magistratura en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Lorduy había presentado su renuncia desde el pasado 2 de diciembre. No obstante, durante el primer trimestre de 2025 continuó ejerciendo sus funciones en el tribunal. No hubo ningún voto en contra de su renuncia.

El Espectador pudo confirmar que un sector del Pacto Histórico estaría impulsando el nombre del abogado Álvaro Echeverry, quien hoy trabaja en el Ministerio del Interior. Sin embargo, entre las mismas filas progresistas habría cierto reparo con su candidatura, toda vez que es proveniente de Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras. Como este no estaría dispuesto a sumarse al partido único para las elecciones de 2026, hay prevención.

De hecho, en su más reciente visita a Colombia, el embajador en Reino Unido habría impulsado el nombre de Echeverry. Por otra parte, en la tarde de este miércoles, la bancada de Cambio Radical, partido al que pertenece Lorduy, se reunirá para definir el rumbo a seguir.

En el Salón Elíptico del Capitolio, el Senado y la Cámara de Representantes sesionaron de manera conjunta, al ser también el pleno del Legislativo el encargado de elegir a los magistrados del CNE. En el Senado hubo 73 votos a favor de la salida de Lorduy del tribunal y en la Cámara, 155. No hubo ninguno que la rechazara. Con esto, empieza la discusión entre los partidos para nombrar al reemplazo de Lorduy. De hecho, ya tanto el Pacto Histórico como Cambio Radical se están moviendo para impulsar un candidato que provenga de una de sus filas.

La sesión arrancó sobre las 10:30 de la mañana y la discusión inicial giró en torno a una proposición del senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) pidiendo que se aplazara la votación. Aunque fue él quien solicitó que se realizara la sesión, presentó una proposición alegando que, ante la ausencia de Lorduy, debía reprogramarse.

“Me parece lamentable la ausencia del señor César Lorduy de esta sesión del Congreso en pleno, convocada, exclusivamente, para tramitar con ocasión de la renuncia que ha presentado al Consejo Nacional Electoral. He conocido los argumentos que expresa el magistrado para no asistir a esta plenaria y en mi criterio los encuentro injustificados”, manifestó Motoa.

Lorduy envió una carta al Congreso explicando que no asistiría a la citación, toda vez que a la misma hora estaba programada una audiencia de revocatoria de mandato de Héctor Fernando Vizcaíno, el alcalde del municipio de Villanueva, Casanare.

Sin embargo, varios congresistas manifestaron que no debía suspenderse y que se debía confirmar la salida de Lorduy desde hoy mismo, como finalmente sucedió. “Sigue fungiendo como magistrado a pesar de que presentó la renuncia, a pesar de que se tendría que haber hecho efectiva 30 días después. A esto le sumo los argumentos que presentó el senador Motoa. Inexplicablemente no viene hoy a explicar las razones de su renuncia. Este Cngreso debe tomar una decisión, que no puede ser distinta a aceptar la renuncia”, señaló la senadora María José Pizarro.

Ingrid Aguirre habló de su denuncia a Lorduy

La representante del movimiento Fuerza Ciudadana Ingrid Aguirre habló sobre las acusaciones que presentó en contra de Lorduy que presuntamente la habría acosado sexualmente en 2023, durante las elecciones locales.

“Quiero que escuchen la denuncia que he hecho contra este señor y ojalá, a los congresistas que lo defienden, que nunca sus hijas, hermanas, o primas les pase lo que yo tuve que pasar. Al señor Lorduy lo denuncié por acoso sexual y por concusión, porque primero me pidió $500 millones para no revocar a la candidata de la alcaldía de Santa Marta, Patricia Caicedo”, declaró la representante.

“Como no accedí a sus pretensiones económicas me dijo que le podía pagar con mi cuerpo. Me lo dijo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral”, señaló durante su intervención.

“Lo denuncié el 19 de octubre de 2023, ha pasado más de un año. Y hoy yo le hablo a los congresistas porque no podemos dejar que siga de magistrado en el CNE. Y le pido a Cambio Radical y a todos los partidos que no avalen las pretensiones al congreso porque serán las mujeres y la sociedad quienes lo castiguemos en las urnas” mencionó la congresista haciendo referencia a los rumores de que el magistrado renunció a su cargo para poder participar en las elecciones del 2026.

El senador Motoa también se refirió a la denuncia interpuesta por Aguirre. “César Lorduy es un personaje turbio, con largo historial de presunta violencia contra las mujeres y sobre quien también pesan supuestas denuncias por el cobro dádivas para la toma de decisiones públicas”, dijo.

Es una victoria de las mujeres que hemos sido acosadas; es la voz de quienes a diario se exponen a sujetos como César Lorduy !

Congreso en pleno aceptó la renuncia de Lorduy con un total de 228 Votos! pic.twitter.com/6hm7kLqWF5 — Ingrid Aguirre (@ingridaguirre11) March 5, 2025

