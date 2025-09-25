Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Congreso mantiene su resistencia a la reforma tributaria, pese a aprobar Presupuesto

Ya varios congresistas anunciaron su voto negativo a la reforma tributaria y llaman al Gobierno a hacer recortes.

Redacción Política
25 de septiembre de 2025 - 02:08 p. m.
Debate del Presupuesto 2026 en las comisiones económicas.
Debate del Presupuesto 2026 en las comisiones económicas.
Foto: Óscar Pérez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Aunque el Congreso aprobó el Presupuesto General de 2026 por $547 billones, hay resistencia para que dé el sí a la reforma tributaria del Gobierno Nacional, contemplada en $16 billones. Ya varios legisladores empezaron los llamados para que el voto sea negativo.

Lea: Estas fueron las movidas del Gobierno para lograr aval al presupuesto.

Las comisiones económicas aprobaron el Presupuesto con una reducción de $10 billones a lo que estaba pidiendo la Casa de Nariño. La mayoría de legisladores le dio el “visto bueno” al proyecto, únicamente por el temor de que el presidente Gustavo Petro decretara el presupuesto ante la negativa del Legislativo. Así sucedió el año pasado.

Sin embargo, el Presupuesto está desfinanciado y por ello el Ejecutivo busca la aprobación de una reforma tributaria que poco ha gustado en el seno del Congreso, donde ya se escuchan numerosas voces de oposición.

“Presidente, lo que tiene que hacer es decirles a sus ministros que ejecuten lo que tienen. Nos vemos en el debate y desde ya le anuncio que votaré NO a la reforma tributaria”, indicó el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda, uno de los mayores opositores a las diferentes medidas económicas de Petro, quien lo culpa de no haber aprobado el Presupuesto de 2025 ni la ley de financiamiento.

Desde la oposición, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel indicó que votó negativamente al Presupuesto, pero que entiendo el voto positivo que dieron algunos de sus compañeros para evitar el decreto.

“Queremos que el Senado se mantenga firme en la negativa de la tributaria. Este país no aguanta medio impuesto más. Que sea el Gobierno el que tenga la obligación de recortar lo desfasado”, dijo el senador.

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, también anunció sus reparos frente a la reforma tributaria: "Sigue siendo un presupuesto inflado,$547 billones que no existen, hace que el Gobierno mantenga la expectativa de aprobar una nueva reforma tributaria es inconveniente y ahí vamos a estar para evitarlo".

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Congreso

Presupuesto

Presupuesto 2026

Gustavo Petro

Ministerio de Hacienda

Reforma tributaria

 

William Velasco velez(16260)Hace 42 minutos
Si se aprueba la reforma tributaria propuesta por el Gobierno del Cambio, el aparato productivo del País se destruye. Esperamos que el Congreso sea consiente de esto.
angela gómez Suárez(622)Hace 54 minutos
Su artículo es "informativo y sensacionalista"' al estilo de sus colegas:Semana,El Tiempo,El Colombiano,RCN,Caracol,ect.Sera que el "periodista" no está enterado en que consiste la reforma. Tributaria?.Que la oposición de la ultraderecha es radical,sea cual fuere,El objetivo ha sido "guerra a muerte" contra Petro.La ultraderecha que perdió el poder del Estado y el libre acceso al saqueo del erario público,no puede permitirse un buen gobierno de la izquierda,
LaviolenciaNotieneGénero Justicia(n6tpz)Hace 57 minutos
Bien, control político. Igual la reforma pudo ser diferente e incluir cosas novedosas y no seguirle subiendo a los que ya pagan, golpeando fuertemente a la clase media. Deben recortarse gastos absurdos e inocuos, al siguiente gobierno le va a tocar echar mucha tijera y corregir muchas cosas para arreglar la casa y recobrar la confianza
Arturo Ardila-Gomez(62187)Hace 58 minutos
Subir los impuestos es una locura cuando el gobierno no ejecuta el presupuesto y por ende no necesita la plata. Ya no aguantamos más impuestos, tras tener cuatro reformas tributarias durante Duque Márquez y una durante Petro Urrego.
micorriza(d243q)Hace 58 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.