Congreso mantiene su resistencia a la reforma tributaria, pese a aprobar Presupuesto

Aunque el Congreso aprobó el Presupuesto General de 2026 por $547 billones, hay resistencia para que dé el sí a la reforma tributaria del Gobierno Nacional, contemplada en $16 billones. Ya varios legisladores empezaron los llamados para que el voto sea negativo.

Las comisiones económicas aprobaron el Presupuesto con una reducción de $10 billones a lo que estaba pidiendo la Casa de Nariño. La mayoría de legisladores le dio el “visto bueno” al proyecto, únicamente por el temor de que el presidente Gustavo Petro decretara el presupuesto ante la negativa del Legislativo. Así sucedió el año pasado.

Sin embargo, el Presupuesto está desfinanciado y por ello el Ejecutivo busca la aprobación de una reforma tributaria que poco ha gustado en el seno del Congreso, donde ya se escuchan numerosas voces de oposición.

“Presidente, lo que tiene que hacer es decirles a sus ministros que ejecuten lo que tienen. Nos vemos en el debate y desde ya le anuncio que votaré NO a la reforma tributaria”, indicó el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda, uno de los mayores opositores a las diferentes medidas económicas de Petro, quien lo culpa de no haber aprobado el Presupuesto de 2025 ni la ley de financiamiento.

¡ Presidente Petro no sea mentiroso!

Lo que le estamos recortando es el gasto de funcionamiento que usted quiere financiar poniéndole más impuestos a los Colombianos.

Desde la oposición, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel indicó que votó negativamente al Presupuesto, pero que entiendo el voto positivo que dieron algunos de sus compañeros para evitar el decreto.

“Queremos que el Senado se mantenga firme en la negativa de la tributaria. Este país no aguanta medio impuesto más. Que sea el Gobierno el que tenga la obligación de recortar lo desfasado”, dijo el senador.

La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, también anunció sus reparos frente a la reforma tributaria: "Sigue siendo un presupuesto inflado,$547 billones que no existen, hace que el Gobierno mantenga la expectativa de aprobar una nueva reforma tributaria es inconveniente y ahí vamos a estar para evitarlo".

