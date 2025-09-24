Estas fueron las movidas del Gobierno para lograr aval al presupuesto

Debate del Presupuesto 2026 en las comisiones económicas. Foto: Óscar Pérez

Las Comisiones Económicas Conjuntas (Terceras y Cuartas) del Congreso aprobaron el monto de presupuesto por 546,9 billones de pesos, luego de haber hundido la ponencia inicial del ministerio de Hacienda y tras aprobar un recorte en 10 billones.

Las células de Senado y Cámara llegaron a diversos consensos entre los que se destacan esta deducción, aprobado por la cartera liderada por Germán Ávila Plazas, así como la eliminación de algunos artículos de la ley de financiamiento que sería discutida en las plenarias dentro de los que destacan nuevos impuestos a bebidas alcohólicas y los combustibles.

Respecto al debate del pasado 11 de septiembre en el que se votaba el monto presentado por el Gobierno y en el que la Comisión Tercera de Cámara se retiró del recinto, la sesión de este miércoles no presentó contratiempos. Y si bien se aprobó el recorte presupuestal, desde la Casa de Nariño se celebró la aprobación del Presupuesto General de la Nación.

Así lo hizo saber el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien precisamente lideró aquel 11 de septiembre la ruptura del quorum. El jefe de la cartera política resaltó la importancia de este paso pues “el Congreso iba a tener el afán de que no se hiciera por decreto, y me parece muy loable que esto no se hiciera”.

Según Benedetti, la deducción en 10 billones de pesos estaba dentro de los planes, y, de hecho, fue el mismo presidente Gustavo Petro quien propuso esta salida, logrando así el paso de su proyecto. Asimismo, hora la tarea está en la presentación de la ley de financiamiento que se proyecta, tendrá un monto de 16,3 billones.

Pero no solo la presencia de Benedetti fue clave. El desfile de algunos ministros como Diana Marcela Morales de la cartera de Comercio fue fundamental, destacando que previo a su llegada a este ministerio ejercía como secretaria de la Comisión Cuarta de Cámara. Asimismo, Jaime Dussan, presidente de Colpensiones, también dijo presente en este debate, paseándose en algunas oportunidades por la mesa directiva y los pasillos del elíptico de Cámara. También se presentó Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, aunque su presencia fue intermitente.

La apuesta, según ha sido trazada por el Gobierno, es lograr la aprobación de una ley de financiamiento ampliamente resistida en el Congreso. La clave está en el Senado, puntualmente la Comisión Tercera. Allí la oposición es mayoría y ha sido mayoritariamente la sala que más complicaciones han presentado a Ejecutivo para sus proyectos presupuestales.

De hechos, sectores precisamente de la oposición también celebraron esta reducción. Aunque se esperaba con la ponencia de Centro Democrático reducir 26,3 billones, esta no fue puesta a consideración. Sin embargo, lograr una deducción es un avanza para una medida a la que se le buscará seguir bajando el monto, evitando, eso sí, el decreto.

