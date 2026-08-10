Congreso aplaza sesión debido al terremoto, pero mantiene cita para elección de contralor

Instalación del Congreso de la República 2026-2030. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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Los presidentes del Senado, Honorio Henríquez, y de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, anunciaron que, debido al desastre natural que afectó a varias regiones del país, las sesiones plenarias de ambas corporaciones que fueron convocadas para este martes 11 de agosto fueron aplazadas.

Aún no se conoce cuándo será aplazada la sesión del Senado; sin embargo, la mesa directiva de la Cámara informó que la sesión plenaria programada para el martes 11 de agosto se reprograma para el martes 18 de agosto de 2026 a las 02:00 p.m. Asimismo, la instalación de las Comisiones Legales, Especiales y Accidentales se realizará ese mismo 18 de agosto, cuyo cronograma será informado por Secretaría General.

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Por su parte, el Senado mencionó que mantiene la sesión del Congreso en pleno que fue convocada para el miércoles 12 de agosto a las 9:00 a.m., pues de ese encuentro saldrá la elección del nuevo Contralor General de la Nación, que será elegido por la corporación en una lista de 10 candidatos.

Ese día, Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero llegarán al Salón Elíptico y se someterán a una votación que arrojará una mayoría consolidada previamente, como ha sido tradición.

Sin embargo, hay tres nombres que tienen una gran favorabilidad: el personero de Bogotá (Castro), el exsecretario de la Comisión Sexta de la Cámara (Laverde) y el exvicecontralor general (Zuluaga). A ellos se les suma un cuarto nombre, Ana Monsalvo. La abogada viene de hacer parte del empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella y, por esa vía, sonaría como una ficha favorable para ser la nueva jefa del ente de control en materia fiscal. No obstante, entre las agrupaciones políticas, su nombre no ha cogido vuelo.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, señaló que desde la corporación que preside estarán “atentos a la situación, y dentro de nuestras competencias, gestionaremos la ayuda necesaria. Hacemos un llamado a las autoridades para que se evalúen los daños y se agilice la atención a las comunidades damnificadas”.

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