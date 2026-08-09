Congreso se alista para la elección del nuevo contralor: así van los diálogos entre partidos

Andrés Castro, Jorge Eliécer Laverde y Carlos Mario Zuluaga están entre los favoritos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En menos de 72 horas, el Congreso en pleno será citado para elegir a la nueva cabeza de la Contraloría. De una lista de 10 candidatos, hay al menos tres nombres que están puntuando en las conversaciones entre las colectividades y de allí saldría el ganador de la votación que tendrá lugar este miércoles 12 de agosto a las 9:00 a. m..

Ese día, Luis Enrique Abadía García, Andrés Castro Franco, Jorge Eliécer Laverde Vargas, Ana Elena Monsalvo Herrera, Carlos Mario Zuluaga Pardo, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García, Amanda Madrid Panesso, Karol González Mora y Rosalba Jazmín Cabrales Romero llegarán al Salón Elíptico y se someterán a una votación que arrojará una mayoría consolidada previamente, como ha sido tradición.

“Nadie en el Congreso quiere votar en contra del ganador”, le dijo un congresista a este diario.

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Y esa frase permea todas las discusiones que se están dando entre los partidos para elegir a un ganador. Sin embargo, hay tres nombres que tienen una gran favorabilidad: el personero de Bogotá (Castro), el exsecretario de la Comisión Sexta de la Cámara (Laverde) y el exvicecontralor general (Zuluaga).

A ellos se le suma un cuarto nombre, Ana Monsalvo. La abogada viene de hacer parte del empalme del gobierno de Abelardo de la Espriella y, por esa vía, sonaría como una ficha favorable para ser la nueva jefa del ente de control en materia fiscal. No obstante, entre las agrupaciones políticas su nombre no ha cogido vuelo.

En todo caso, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha dicho que se mantendrán al margen de esa discusión y dejarán que sea el propio Congreso el que tome la decisión de forma autónoma. Generalmente, el guiño del gobierno de turno ha sido clave para la selección, pero el equipo de De la Espriella habría optado por no participar, al menos directamente.

Eso sí, el jefe de la cartera encargada de la política le dejó un mensaje a la coalición de gobierno: “Que no surjan acuerdos con el Pacto Histórico, que los partidos amigos y de gobierno escojan el mejor perfil, logrando consensos y pensado únicamente en los intereses superiores de Colombia”.

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Todos los candidatos ya pasaron tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes para presentar las propuestas con las que esperan llegar a la Contraloría. Varios hicieron énfasis en la necesidad de implementar la inteligencia artificial y un control fiscal preventivo, así como la ampliación de la presencia territorial del ente de control y la veeduría sobre los proyectos de infraestructura inacabados.

Quien se lleve la victoria este miércoles sucederá a Carlos Hernán Rodríguez, quien obtuvo en 2024 265 votos de 292 posibles. En ese momento, fue reelegido como el jefe de esa institución después de que su elección fuera declarada nula por el Consejo de Estado. Si bien la votación fue secreta, habría contado con el apoyo del grueso del Pacto Histórico, el Centro Democrático, Cambio Radical y los tradicionales, como los liberales, los conservadores y el Partido de la U. Algo similar se espera en esta ocasión, teniendo en cuenta, además, que no habrá un guiño del Ejecutivo.

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Este proceso lleva en curso desde hace más de seis meses y requirió, como es ley, de la designación de comisiones accidentales para seleccionar a los candidatos. En el Senado, fueron 19 senadores elegidos por el mecanismo de cuociente electoral. Cuatro puestos le correspondieron al Pacto Histórico; dos al Partido Conservador, al Partido Liberal, a la coalición de Alianza Verde y Centro Esperanza, al Centro Democrático, a Cambio Radical y al Partido de la U; y uno a Comunes, la coalición entre MIRA y Colombia Justa Libres y a AICO. En la Cámara de Representantes, se eligió a un representante por cada partido con representación en esa corporación y fueron 19 también.

Después de esta elección, seguirá la de los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral, en la que hay varios nombres en remojo por parte de las colectividades mayoritarias. En esta sí podría entrar a jugar directamente el Gobierno, a la espera de que Salvación Nacional, que coavaló la candidatura de De la Espriella, logre un asiento en esa sala.

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