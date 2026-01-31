Congreso inició proceso para elegir a nuevo contralor: estas son las fechas claves

Elección del contralor General en el Congreso en pleno. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Espectador conoció un documento de 21 páginas que aparece firmado por los presidentes del Senado, Lidio García, y la Cámara, Julián López, así como por los secretarios de ambas corporaciones, en el que quedó especificado el calendario para la elección de un nuevo contralor general. Esta decisión parte de una convocatoria pública y termina con la votación del Congreso en pleno.

El proceso inició este viernes 30 de enero con la apertura de la convocatoria, pero ya tuvo una etapa previa con la elección de la Universidad de Cartagena como la institución encargada de aplicar las pruebas y demás criterios de selección definidos en la convocatoria pública.

El Congreso aclaró que para ser elegido contralor se requiere como mínimo ser colombiano de nacimiento, tener más de 35 años, tener título universitario en ciencias jurídicas, humanas, económicas, financieras, administrativas o contables y experiencia profesional no menor a cinco años o como docente universitario por el mismo tiempo.

Desde el lunes 9 de marzo hasta el jueves 12 de ese mismo mes, los interesados podrán inscribirse al proceso. Desde el miércoles 18 de marzo y hasta el 25 de marzo se revisará la documentación de los aspirantes y al día siguiente se conocerá la lista de admitidos. Posteriormente, el 20 de abril se llevarán a cabo las pruebas de conocimiento y el 5 de mayo habrá una nueva lista de admitidos.

El proceso continuará con la conformación de una lista de 10 elegibles, que estará a cargo de una comisión accidental y será publicada y entregada al Congreso en pleno el 15 de mayo. De acuerdo con la ley, la lista de los 10 finalistas deberá cumplir con los criterios de paridad de género. Esto también implica que será el actual Congreso el encargado de hacer la primera gran selección para el cargo, pues el nuevo Legislativo se posesionará el próximo 20 de julio.

Finalmente, la elección del contralor que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez se llevará a cabo en una votación programada en el Congreso en pleno para el miércoles 12 de agosto, fecha en la que el país tendrá un nuevo Congreso y, además, un nuevo presidente.

