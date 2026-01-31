Petro advirtió que habrá recorte presupuestal por COP 16 billones y habló de subir aranceles

El presidente Petro y los ministros Daniel Rojas (Educación), Antonio Sanguino (Trabajo), Alfonso Jaramillo (Salud), Germán Ávila (Hacienda) durante alocución. Foto: Preside

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro publicó un nuevo mensaje en reacción al revés que recibió en la Corte Constitucional con la suspensión provisional del decreto de emergencia económica, con el que buscaba recaudar cerca de COP 11 billones. Según explicó, tras esa decisión, que todo su gabinete ha cuestionado, ahora se tendrá que hacer un recorte de COP 16 billones en el presupuesto, el mismo monto que buscaba con la ley de financiamiento.

“Recortes hemos hecho dos veces: uno por COP 12 billones y otro por 16. Vendrá otro por 16. Estos recortes suman COP 44 billones corrientes del gobierno. Claro que pudo ser dinero en beneficio del pueblo, pero me equivoqué en la escogencia de [José Antonio] Ocampo”, dijo el jefe de Estado en un trino en el que lanzó varios dardos contra su primer ministro de Hacienda.

Petro agregó que en el gobierno de Iván Duque se presentaron “gastos innecesarios” y recordó que en esta administración se “perdieron” recursos por decisiones del alto tribunal y del Congreso que, a su juicio, contribuyeron a la actual crisis fiscal. “La Corte Constitucional decidió permitir la deducibilidad de regalías en las empresas del carbón y petróleo y subsidiar las fortunas del sector económico más poderoso, y continuó haciendo lo mismo con el hundimiento de la emergencia económica”, explicó.

Estos recortes suman 44 billones de pesos corrientes del gobierno. Claro que pudieron ser dinero en beneficio del pueblo, pero me equivoqué en la… https://t.co/BdyOiH2lss — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2026

Así las cosas, el presidente aseguró que tiene varias medidas a la mano para responder a la reciente decisión de la Corte, entre estas la del recorte de COP 16 billones, del que aún no se conocen detalles. Sin embargo, según dijo el mandatario en su trino, tiene claro cuáles serán los sectores que no va a sacrificar.

“El gobierno por ahora puede responder de varias maneras: el recorte de gasto no se hace ni en el gasto ni en la inversión social. No se hace tampoco en los gastos de seguridad y defensa”, explicó.

Además, el jefe de Estado le abrió la puerta a un posible aumento de los aranceles hacia sectores de la agroindustria alimentaria y algunos aparatos domésticos que, de acuerdo con su explicación, no impactarán en la canasta familiar.

A todo esto se suma la ratificación de la apuesta por adquirir nueva deuda más barata para pagar los préstamos de corto plazo y que, también según el presidente, son más caros y fueron firmados en las administraciones pasadas.

Finalmente, el presidente Gustavo Petro se refirió a su otro as bajo la manga para responder al revés de la emergencia: el de acelerar un proceso constituyente. “Solo a partir de la decisión popular se podrá invertir la tendencia recesionista implantada, sin perjuicio de la gente pobre y que trabaja, se trata de elegir un nuevo Congreso. La Constituyente buscará la garantía de los derechos fundamentales de la población que ya se han presentado en educación, salud y pensiones”, remató en su trino.

Análisis de los efectos de las nuevas tasas y la suspensión de la emergencia económica

