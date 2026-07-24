Congreso insistirá en regular consumo de cannabis: este es el proyecto de ley

Piden regularización y legalización del cannabis de uso recreativo. Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

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Al Congreso llegó un proyecto de Acto Legislativo que busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política para establecer que la prohibición del porte y el consumo de sustancias psicoactivas no aplicará para el porte y el consumo del cannabis y sus derivados por parte de personas mayores de edad, así como tampoco para la producción, transformación, distribución, venta y comercialización de esta sustancia con fines de uso adulto, siempre y cuando cuente con las licencias que imponga la ley.

Uno de los parágrafos de esta iniciativa aclara que se mantendrá una prohibición para el consumo y la comercialización del cannabis y sus derivados en los entornos de las instituciones educativas, espacios deportivos, parques, centros de atención a la primera infancia y otros ambientes en los que se encuentra prohibido el consumo de tabaco y en los espacios que establezcan las normas vigentes.

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Esta apuesta también establecerá medidas y tratamientos de orden pedagógico y terapéutico para toda la población y en especial para las personas que consuman sustancias psicoactivas y su entorno. “El acceso a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del consumidor y en ningún caso podrá derivar en la criminalización, la internación forzada o el trato discriminatorio de quien consume”, se lee en el articulado.

En otro apartado se agrega que el Ministerio de Salud tendrá un plazo de seis meses, para implementar una política pública estricta en torno a la prevención, la atención y los efectos nocivos del consumo de marihuana. “Dicha política estará acompañada de una estrategia educativa nacional integral cuyo objetivo será la prevención del consumo, con énfasis en población escolar y universitaria”.

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Detrás de esta propuesta aparece la bancada del Pacto Histórico, que en los próximos días buscará respaldo de otros sectores progresistas. Cabe anotar que este proyecto ha sido votado en varias oportunidades en el Capitolio, con el liderazgo del exrepresentante Juan Carlos Lozada, y que incluso llegó a estar a punto de aprobarse en su octavo y último debate, pero al final se hundió por la falta de mayorías.

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