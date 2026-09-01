Impulsan moción de censura contra mindefensa por bombardeos en Guaviare y Catatumbo

Presidente de Colombia y Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa, durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Ministro de Defensa de Abelardo de la Espriella, el general (r) Jorge Mora, fue llamado a rendir cuentas ante el Congreso por los más recientes bombardeos contra estructuras criminales en los que habrían muerto hasta cuatro menores de edad. El llamado del Legislativo se realiza, especialmente, por los señalamientos hacia el jefe de esa cartera luego de que medicina legar certificara la muerte de tres menores de 18 años en una operación en el departamento del Guaviare.

La primer citación llegó por cuenta del representante Oscar Benavides del movimiento Libres. El congresista cuestionó con severidad el accionar militar y presentó ante el Congreso la segunda moción de censura contra un integrante del gabinete presidencia. La primera llegó contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán.

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Esa propuesta presentada por el representante de la curul afro se respaldó de 19 firmas entre las que figuran congresistas del Pacto Histórico y la Alianza Verde. Benavides explicó que el ministro Mora “tiene que responder al país por la muerte de estos tres niños”. El representante puntualizó, además, que “si no garantizamos la protección de los niños y las niñas en Colombia. De esos niño que fueron víctimas del bombardeo uno de ellos era afrodescendiente que fue reclutado por los actores armados”.

En la propuesta se cuestionan las declaraciones el ministro Mora quien, bajo el concepto de los congresistas, habría justificado las acciones militares contra los menores. “Precisamente porque son víctimas del crimen, la respuesta constitucional del Estado frente a estos menores no puede reducirse a identificarlo restrospectivamente como integrantes de una estructura armada”, se lee en el texto expuesto por Benavides ante el Congreso.

De otro lado, la senadora Jennifer Pedraza también presentó una propuesta ante la Comisión Segunda del Senado para convocar a un debate de control político al ministro Mora. La congresista de Dignidad y Compromiso señaló que “no se puede seguir normalizando que recluten niños, niñas y adolescentes. En este momento estamos enfrentando el mayor pico de reclutamiento en la historia”. Pedraza insistió que se buscan explicaciones sobre “cómo ha dado estricto cumplimiento a los principios de distinción, precaución y proporcionalidad que establece el derecho internacional humanitario”.

En su convocatoria Pedraza no solamente hace el llamado al Ministerio de Defensa: también convoca a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ríos. Su motivación se sustenta en que aún no se habría “reactivado el comité interdisciplinario para la prevención e reclutamiento de niños, niñas y adolescentes”.

¿Qué pasó en el Guaviare?

Durante el desarrollo de operaciones militares en zona rural de El Retorno (Guaviare), el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó un saldo de diez personas fallecidas. Los cuerpos fueron trasladados a sedes del Instituto Nacional de Medicina Legal en Florencia y Villavicencio. Después de varios días de análisis, los expertos forenses lograron establecer la identidad de nueve de las víctimas, entre las cuales hay tres menores de 18 años.

Sobre la operación, el ministro Mora aseguró que los menores “eran combatientes”. Además, desde el Ejecutivo se remarcó que “observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución” de la ofensiva.

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