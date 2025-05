Gobierno midió sus fuerzas en el Congreso con debate sobre conmoción interior

Los ministros Juan Fernando Cristo, Ángela María Buitrago e Iván Velásquez expusieron ante el Congreso los motivos por los que el Gobierno declaró la conmoción interior en Catatumbo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

19 días antes de que inicien las sesiones ordinarias, el Congreso en pleno se reunió para discutir el decreto de conmoción interior publicado por el Gobierno Petro en un intento por controlar la crisis humanitaria y la ola de violencia en Catatumbo (Norte de Santander). Aunque el concepto del Legislativo no será vinculante, sí es la primera prueba del Gobierno con un Senado que poco le camina al jefe de Estado y una Cámara que es cada vez más crítica de la agenda oficialista.

Las dos cámaras del Congreso fueron citadas por sus respectivos presidentes, el representante Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde) y el senador Efraín Cepeda (Conservador), para este martes, cumpliendo con el plazo de tres días hábiles para hacerlo luego de la promulgación del decreto. Sin embargo, el ambiente para discutir estuvo enrarecido por cuenta de la crisis diplomática -aún sin superar- que desató el presidente Gustavo Petro con su homólogo Donald Trump y el ruido que generó el decreto de aplazamiento para el presupuesto de 2025, teniendo en cuenta que para la conmoción se definirán nuevos impuestos transitorios.

Sobre las 10 de la mañana, hora en la que debía empezar la sesión de la Cámara baja, aún no había personas en el Salón Elíptico. No fue sino hasta pasadas las 11 de la mañana que se pudo empezar el debate, en el que estuvieron presentes, en representación del Ejecutivo, los ministros Juan Fernando Cristo (Interior), Ángela María Buitrago (Justicia) e Iván Velásquez (Defensa). También acudieron representantes del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En el Senado, por otra parte, la discusión empezó sobre las 4 de la tarde, con la misma representación del Gobierno. De hecho, para ambas sesiones, la carteras enviaron los mismos informes -divulgados también por este medio-. En el entregado por la cartera de Cristo, se indicó que por la situación se reportan pérdidas millonarias que alcanzan los $58.465 millones. Además, para la para la fecha serían 48.004 las personas desplazadas por la crisis, con un incremento de 318,20 % desde el inicio de la declaratoria de conmoción interior.

Precisamente, uno de los puntos que causó mayor indisposición, tanto previo a la sesión de la Cámara como durante la misma, fue que el Ministerio de Hacienda aún no había radicado su respectivo informe y, por tanto, no se conocía las medidas presupuestales que implicaría la conmoción interior. Así, por ejemplo, lo dijo Katherine Miranda, representante de la Alianza Verde, quien, durante la instalación de la sesión, cuestionó que no se hubiera radicado sino hasta pasadas las 9 de la mañana, el informe del Ministerio para que los congresistas pudieran conocerlo con antelación.

Durante su intervención, la viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, Martha Villaveces, explicó que serían tres los impuestos transitorios que se impulsarían para recaudar $1,06 billones durante los 90 días, iniciales, de la conmoción interior. Uno es IVA a los juegos de azar para recaudar $519 mil millones, otro sería una “contribución especial” delas exportaciones a petróleo con las que se buscarán $214 mil millones y un impuesto de timbre (que es el que se cobra con los trámites del Estado) para recaudar $330 mil millones.

“En ningún momento nos queremos saltar al Legislativo. Los impuestos deben pasar por su discusión, como lo hemos hecho. El sentido del Congreso es discutir los impuestos en un largo plazo, pero con hechos sobrevinientes como los del Catatumbo, necesitamos una acción muy rápida”, dijo Diego Guevara, ministro de Hacienda, ante el Senado.

En todo caso, más allá de las minucias de la discusión, lo que quedó claro durante la jornada es que el Gobierno no cuenta con un ambiente afín en el Congreso. Congresistas -tanto representantes como senadores- con los que habló este medio, manifestaron su desacuerdo respecto a la declaración de la conmoción interior. Varios, incluso, apuestan a que cuando la Corte Constitucional realice el control automático, tumbe la declaratoria, al considerar que no haría falta el estado de excepción para superar la crisis.

Y es que fue, justamente, ese punto el que demoró la expedición del decreto durante casi una semana desde que, en Tibú (Norte de Santander), el presidente Petro planteó la declaratoria. Durante largas jornadas, el equipo jurídico de Presidencia y de los ministerios discutieron cuál sería el hecho sobreviniente que lo justificara.

En ese sentido, la representante Carolina Arbeláez (Cambio Radical) criticó que el Gobierno busque más plata y mayor presencia del Estado y de las Fuerzas Militares, cuando, un día antes, se resolvió un recorte de cerca de $1 billón para el Ministerio de Defensa y para las Fuerzas Militares.

Una escena en el Senado dio fe del tenso ambiente que hay entre le Congreso y el Ejecutivo. Luego de lo dicho por el ministro Guevara, Cepeda tomó la palabra para pedirle a los jefes de cartera que enviaran los decretos al Congreso. Sin embargo, en medio de su petición, se dirigió al jefe de la cartera económica y le pidió silencio: “Después dice que el presidente del Congreso no lo dijo y los colombianos nos están viendo”. Y agregó, cuando Cristo quiso replicar: “No hay sonido para el ministro. Usted no es senador para tomarse el uso de la palabra. No lo tiene. Nadie se puede tomar por asalto el uso de la palabra”.

Aunque pareciera un hecho aislado, los ánimos están caldeados entre las dos ramas luego de que en diciembre del año pasado, el Senado hundiera la ley de financiamiento con la que el Gobierno quería recaudar primero $12 billones y luego, $9,8 billones.

De hecho, desde el Congreso fueron múltiples las voces que criticaron el enfrentamiento de Petro con Trump, quien declaró varias sanciones a Colombia, que se mantienen en veremos. Ese hecho, aunque ajeno a la crisis en Catatumbo, ahondaría la desconfianza del Legislativo para apoyar iniciativas que promueva el Gobierno de Petro.

La situación es tal que, según conoció El Espectador, finalmente el Gobierno no citaría a las sesiones extras para discutir, antes del 16 de febrero, la reforma a la salud. Entre otras, por el poco ambiente que habría ante las polémicas recientes respecto a la asignación presupuestal de la UPC para las EPS y por las decisiones en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que ha tomado la Corte Constitucional. Aunque, frente a esto, Cristo dijo que se discutiría entre este miércoles y el jueves.

Por ello, antes del llamado de atención de Cepeda, Guevara le pidió a los senadores que se “pusieran la mano en el corazón” y aseguró que la intención del Gobierno no era decretar nuevos impuestos sin el Congreso, pero que se trataba de medidas transitorias.

Por su parte, Cristo, tanto frente a la Cámara como ante el Senado, pidió que se pusieran “de lado las diferencias políticas”, argumentando que se trata de una crisis que va más allá de eso. También, que, sabiendo la prioridad del asunto, el Gobierno descartó la emergencia social y económica, sabiendo que podría convertirse en un argumento en contra del mismo decreto de conmoción interior al sustentarse los dos en el mismo hecho.

“No hay manera con las facultades ordinarias del gobierno: medidas humanitarias, presupuestales para asumir la crisis. No hay manera de enfrentar esa crisis con los presupuestos ordinarios, con las medidas ordinarias. Y se requiere acudir a la conmoción interior”, afirmó Cristo.

Pese a esos llamados, en los próximos 15 días, se reunirán las comisiones accidentales que se conformen, con miembros de todos los partidos con el Senado y Cámara, para evaluar la pertinencia del estado de excepción. Y aunque, como se dijo, no será vinculante, su respaldo o rechazo a la conmoción interior podría influir en la decisión que tome la Corte Constitucional frente a la primera gran medida emprendida por el Gobierno Petro en 2025.

