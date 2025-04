“Campesinos quedarán sin protección”: Petro por ponencia que pide tumbar conmoción

El presidente Gustavo Petro durante un discurso en Tibú, Norte de Santander. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Luego de que se conociera que la Corte Constitucional discutirá este martes la viabilidad del decreto madre de la conmoción interior en el Catatumbo, con base en una ponencia que pide declararlo inconstitucional, el presidente Gustavo Petro se pronunció con un mensaje en su cuenta de X. El mandatario aseguró que una eventual decisión del alto tribunal en ese sentido podría afectar directamente la seguridad de las comunidades en esa región del país, esto debido a la financiación de la respuesta institucional.

“Si se caen los decretos que sustentan la financiación de la acción militar en el Catatumbo, dejan indefensa la zona. La financiación de esta operación se genera con las tasas colocadas por empresas de juegos de suerte y azar en línea y a las petroleras por decreto de conmoción. Los dueños de esas empresas reirán y llorarán centenares de miles de campesinos del Catatumbo que quedarán sin protección”, aseguró el mandatario.

Según su mensaje, todo el Estado debe garantizar los derechos de la ciudadanía, por lo cual, a su juicio, no deberían hundirse los decretos. Vale anotar que el tema de los gravámenes es un punto de honor del presidente, pues ha insistido, desde hace varios meses, en que los juegos de azar en línea y las petroleras deben pagar más impuestos. Luego de que el Congreso negara esa medida en su ley de financiamiento, él la incluyó en la conmoción interior que decretó por la escalada violenta del ELN en los municipios del Catatumbo.

Aunque el pasado 24 de abril el Gobierno decidió no extender la conmoción interior, las medidas de varios decretos de desarrollo se mantienen vigentes y la Corte aún tiene pendiente definir si la justificación de los mismos es constitucional. Según se ha conocido, la ponencia de la magistrada Paola Meneses pide tumbar la medida, pero aún no está claro cómo están las cargas en la Sala Plena del alto tribunal para darle o no un nuevo revés al Ejecutivo.

Según se ha conocido, para la magistrada Meneses la conmoción interior sería inconstitucional porque se trata de un hecho de violencia estructural, por lo cual no se justificarían las medidas extraordinarias. Así las cosas, se espera que este mismo martes o más tardar el miércoles la Corte Constitucional tome una decisión que muy seguramente sacudirá las arenas políticas.

