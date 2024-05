Consejo de Estado decidirá sobre la personería jurídica del partido En Marcha

El movimiento 'En Marcha' se adhirió a la campaña de Galán tras llegar a un acuerdo programático con el Nuevo Liberalismo para la Alcaldía de Bogotá. Foto: Cortesía

El Consejo de Estado tomará una decisión hoy sobre la demanda presentada en junio del 2023 para anular la personería jurídica del partido En Marcha, la agrupación política del exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

De acuerdo con el recurso, presentado por Ximena Echavarría Cardona, las autoridades desconocieron el inciso 5 del artículo 262 de la Constitución al permitir que En Marcha se adhiriera a la coalición Alianza Verde Centro Esperanza— integrada por los partidos Dignidad, Alianza Verde, Verde Oxígeno, Colombia Renaciente y la Alianza Social Independiente (ASI). La agrupación no tenía personería jurídica ni candidatos propios, su adhesión sería meramente formal. Así, se habría violado el artículo 108 de la Carta Magna, que se refiere al umbral para el otorgamiento de la personería jurídica.

“El hecho que en el acuerdo de coalición apareciera En Marcha como firmante no indica que ello fuera correcto pues, al no ser partido, no tenía capacidad jurídica para celebrar el mencionado acuerdo”, indicó la demandante.

En esa línea, la demanda se refiere a los senadores Guido Echeverri Piedrahita, Jairo Alberto Castellanos y Gustavo Adolfo Moreno, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó que fueron elegidos en representación de En Marcha. En realidad, su candidatura había sido avalada por ASI.

La Sección Quinta del Consejo de Estado había negado en septiembre del 2023 la medida cautelar de suspensión provisional de la personería del partido y ordenó su inscripción en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. De igual forma, indicó que se requería un análisis más profundo y detallado de los hechos para poder decidir sobre este asunto y la veracidad de lo establecido por el CNE.

“De conformidad con lo analizado, para la Sección Quinta del Consejo de Estado es necesario que se adelante el trámite probatorio y se presenten los alegatos de conclusión para poder definir los cargos que soportan la referida demanda y, por lo tanto, consideró necesario diferir el estudio de estas especiales circunstancias a la sentencia, momento en el cual se deben despejar todos los cuestionamientos”, finalizó.

En marzo, la Procuraduría envió un documento a esta sala en el que pedía que se sentaran las bases para tomar la decisión de si anular o no la personería jurídica del movimiento.

En Marcha se registró como movimiento político ante la Registraduría en el 2021 para postularse en las elecciones legislativas. En diciembre de 2022, el CNE reconoció su personalidad jurídica por medio de la resolución 5527 de 2022. La colectividad incluso tuvo participación en los comicios para la Alcaldía de Bogotá y se unió a la campaña del actual mandatario, Carlos Fernando Galán, luego de llegar a un acuerdo programático.

