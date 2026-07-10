De la Espriella traza su ruta de gobierno con primer consejo de ministros desde Barranquilla

En el primer Consejo de Ministros están los primeros 11 jefes de cartera designados por el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre las 6 p.m. inició el primer consejo de ministros designados por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella. En el encuentro también tienen asiento varias personas de confianza que ocuparán un papel clave en la nueva administración. Se espera que al final del encuentro haya una ruta clara sobre las primeras acciones del nuevo gobierno.

En el encuentro liderado por De la Espriella están el vicepresidente electo José Manuel Restrepo junto a los ministros designados del Interior (Rodrigo Lara), Hacienda (Miguel Gómez), Defensa (el general (r) Jorge Mora), Justicia (Iván Cancino), Comercio (Mauricio Gómez), Educación (Viviane Morales), Transporte (Elsa Noguera), Ambiente (Fabio Arjona), Deporte (Juliana Gutiérrez), Vivienda (Jaime Andrés Beltrán) y Exteriores (Omar Bula).

A ellos se suma Valerie Lafaurie, quien será la consejera para las regiones, así como Nicolás Gómez, que podría convertirse en el secretario privado del mandatario, y los dos voceros oficiales de la administración entrante, la periodista Carolina Gómez Sánchez y el abogado Miller Soto Solano.

Le recomendamos: De la Espriella enfoca en Cúcuta su primer empalme regional desde seguridad y fronteras

Entre los asistentes que aún no poseen un cargo, pero han acompañado a De la Espriella en sus correrías, está Joaquín Gutiérrez, jefe de la campaña y uno de los gerentes de su contienda, Carlos Ríos. Y según pudo conocer El Espectador, en el encuentro hay alrededor de 30 asistentes que integrarán el equipo del nuevo gobierno.

Se espera que en la reunión discutan temas claves para la administración entrante, como la continuación de los empalmes regionales que continuarán el sábado en Yopal (Casanare) y el martes en Bucaramanga (Santander), dos de los departamentos donde más consiguió votos el presidente electo.

En la agenda estarán los primeros movimientos de los jefes de carteras en un empalme roto, donde no habrá comunicación entre la administración entrante y la saliente. Así como los nombres de los siguientes ministros que estarán en el gabinete de De la Espriella. Entre las siete carteras faltantes por ser asignadas están Agricultura, Salud, TIC, Cultura, Trabajo, Minas y Ciencias.

En un comunicado, el gobierno entrante aseguró que desde el jueves 9 de julio, el mandatario electo ha sostenido reuniones de trabajo con los ministros designados hasta el momento, como parte del proceso de preparación del Gobierno.

“Los encuentros han permitido avanzar en la articulación de prioridades, líneas de acción y primeras decisiones que deberán implementarse a partir del 7 de agosto, con especial énfasis en orden institucional, seguridad, recuperación económica, eficiencia del Estado y cumplimiento del mandato ciudadano. Cada cartera avanza en la definición de objetivos, coordinación interna y hoja de ruta sectorial para llegar preparada al inicio del nuevo Gobierno, con sentido de urgencia, método y responsabilidad”, asegura la comunicación.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.