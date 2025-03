“Es un abuso”: Cabal tomará acciones legales por nuevo consejo de ministros televisado

Durante el foro de precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático Foto: El Espectador - José Vargas

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal anunció que emprenderá acciones legales contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por la decisión de televisar nuevamente un consejo de ministros. Según la congresista, esto violaría la ley y pondría en riesgo al Estado al exponer decisiones confidenciales.

“Iniciaré acciones judiciales ante los consejos de ministros que Petro está haciendo mientras viola la Ley 63 de 1923 que no lo habilita para hacer públicos y en directo esos consejos”, indicó la senadora uribista.

El anuncio se da luego de que se conociera que la Casa de Nariño tiene pensado transmitir en la noche de este lunes un nuevo consejo de ministros con casi la totalidad del gabinete renovado.

Este se haría bajo la figura de una alocución presidencial, que también ha estado bajo las dudas de la oposición por la posibilidad de que se esté abusando de su uso en comparación a otros gobiernos.

Cabal agregó que los consejos de ministros no pueden ser de conocimiento público: “La reserva es absoluta por mandato legal, por lo que el Ejecutivo no tiene competencia para decidir cuándo aplicarla y cuándo no. Este es un abuso que pone en riesgo las decisiones del Estado”.

De hecho, varias denuncias llegaron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por la transmisión del consejo de ministros del pasado 4 de febrero, cuando varios funcionarios cuestionaron públicamente la llegada al gabinete de Armando Benedetti, quien más tarde fue designado como ministro del Interior.

En la transmisión también quedó develado la fuerte ruptura entre el presidente Petro y algunos de sus ministros. Por las críticas que salieron a la luz, varios de estos funcionarios se fueron de sus cargos, luego de que el jefe de Estado solicitara la renuncia protocolaria de todos.

Para esta ocasión, se espera la asistencia de al menos 9 funcionarios nuevos: Benedetti, las ministras designadas de Ambiente, Lena Estrada; de Deportes, Patricia Duque; Culturas, Yannai Kadamani; y los ministros de Defensa, Pedro Sánchez; de la Igualdad, Carlos Rosero; las TIC, Julián Molina; de Minas, Edwin Palma; y la directora del DAPRE, Angie Rodríguez.

