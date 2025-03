“La victoria en 2026 depende de que haya un nosotros”: Petro en consejo de ministros

Presidente Gustavo Petro. Foto: Juan Diego Cano

Durante el segundo consejo de ministros televisado, el presidente Gustavo Petro le pidió a su nuevo gabinete dejar atrás los egos para así lograr la reelección del progresismo en 2026. Criticó lo ocurrido durante el primer consejo, que evidenció rupturas e impulsó salidas y renuncias de ministros.

“Yo les propongo que cesen el ego, que lo pongan a fuego lento, todavía no es el momento. La victoria en 2026 depende de que haya un nosotros dispuesto a luchar por la dignidad. Nosotros, no yo”, indicó Petro.

Petro aseguró que no puede haber ministros con intenciones electorales: “El aspirante político tiene que irse porque no podemos gobernar y hacer elecciones al mismo tiempo. Eso lo dije desde el año pasado, pero no se me puso mucho cuidado”.

Igualmente, cuestionó lo que sucedió en el pasado consejo de ministros, que fue televisado el pasado 4 de febrero. En este, fueron varios los funcionarios que le reclamaron públicamente por la presencia en el gabinete de Armando Benedetti, hoy designado ministro del Interior, y de la canciller Laura Sarabia.

“No se puede cambiar la historia de un país sin un nosotros. Y si lo que vimos en el consejo de ministros pasado es el ego en su máxima dimensión, pues no es un proyecto progresista. Mejor que venga (Javier) Milei y gobierne con su motosierra”, indicó.

Entre las personas que elevaron críticas estuvieron la exministra de Ambiente, Susana Muhamad, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar; el director de Planeación Nacional, Alexander López, y la vicepresidenta Francia Márquez, quien no estuvo presente en el consejo de este lunes tras su salida del Ministerio de la Igualdad.

