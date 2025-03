En vivo: Petro entregó nuevas directrices en consejo de ministros televisado

En vivo: Petro lidera segundo consejo de ministros televisado. Foto: Juan Diego Cano

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lidera el segundo consejo de ministros televisado con un gabinete renovado y donde hay varias ausencias que destacan.

Estas son las directrices que les da el mandatario a sus ministros para acelerar el cumplimiento de sus promesas de campaña, recuperar popularidad en el electorado y mantener a flote su gobernabilidad.

El mandatario, acompañado a su derecha por la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y a su izquierda por el ministro del Interior, Armando Benedetti, inició el consejo refiriéndose a la crisis humanitaria en el Catatumbo y a su política de la paz total.

“Si la paz consiste en transformar el territorio excluido, Catatumbo es uno. Allí, la mitad de lo que eran fuerzas ilícitas quiere transitar hacia la paz y la otra mitad, que también tenían esa oportunidad, decidió fortalecerse, traer gente de otras partes armada”, dijo.

Pidió erradicar 25.000 hectáreas de coca

El jefe de Estado dijo que se concentrará en erradicar 25.000 hectáreas de coca en el Catatumbo, haciendo pagos al campesinado a cambio de la entrega de las matas.

“Lo que produce la oleada de violencia, que deja 77 cadáveres mal contados, es porque hay 55.000 hectáreas de coca y nuestro objetivo es erradicar la mitad en el tiempo de la conmoción interior. Y no lo haremos por la fumigación ni haciendo una guerra con el campesinado. Vamos a hacer pagos por erradicación voluntaria y le propondremos unos recursos a cambio de las matas completas ”, mencionó Petro.

Le pidió ayuda al campesinado para que erradique la hoja de coca y transite hacia nuevos cultivos de uso lícito. También para la construcción de vías que permitan transportar los productos.

El presidente dijo que abre la puerta a un acuerdo de paz en el Catatumbo, pues habría actores armados interesados en dejar las armas.

Aseguró que en el pasado consejo de ministros se evidenciaron los egos

“En una política progresista, el nosotros es definitivo. En una política a lo (Javier) Milei, el ego es definitivo. No se puede cambiar la historia de un país sin un nosotros. Y si lo que vimos en el consejo de ministros pasado es el ego en su máxima dimensión, pues no es un proyecto progresista. Mejor que venga Milei y gobierne con su motosierra”, indicó.

Petro aseguró que no puede haber ministros con intenciones electorales: “El aspirante político tiene que irse porque no podemos gobernar y hacer elecciones al mismo tiempo. Eso lo dije desde el año pasado, pero no se me puso mucho cuidado”.

Y agregó: “Yo les propongo que cesen el ego, que lo pongan a fuego lento, todavía no es el momento. La victoria del 2026 depende de que haya un nosotros dispuesto a luchar por la dignidad. Nosotros, no yo”.

