CNE definirá el futuro de La Fuerza, el partido de Roy Barreras

Exsenador y exembajador de Colombia en Reino Unido, durante el lanzamiento de su candidatura presidencial para el 2026, por su partido Fuerza de la Paz. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) tomará decisiones sobre el futuro de la personería jurídica de La Fuerza —el partido de Roy Barreras—, en medio de una ponencia que apela a mantenerlo a pesar de que no superó el umbral del 3 % en el Senado, necesario según el artículo 108 de la Constitución Política para conservar la personería jurídica.

La ponencia del magistrado Álvaro Echeverry Londoño espera ser discutida por la sala plena del CNE el próximo martes 16 de agosto. Pues a pesar de no lograr el 3 % nacional, el partido obtuvo 121.987 votos en la circunscripción territorial de Sucre, ganando una curul en la Cámara de Representantes que quedó a nombre de Alejandro de la Ossa Lacayo.

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El partido solicitó a través de Ricardo Castro Iragorri, representante legal de la colectividad, mantener su personería jurídica, argumentando la necesidad de una interpretación flexible y sistemática de la Constitución, el reconocimiento de su condición de “minoría política” y la protección de los derechos de sus electores.

El núcleo argumentativo de la ponencia sostiene que la regla del umbral no debe aplicarse de manera exegética o automática cuando existen elementos de representatividad democrática efectiva y un origen institucional diferenciado. Por un lado, el proyecto enfatiza que La Fuerza obtuvo su personería jurídica en 2022 mediante un proceso de escisión, lo que exige evaluar la consolidación de su electorado bajo condiciones distintas a las de las colectividades tradicionales.

Por otro lado, apoyándose en precedentes de la Corte Constitucional (como la Sentencia SU-316 de 2021) y del Consejo de Estado, el ponente argumenta que la conquista de una curul en la Cámara de Representantes por Sucre demuestra una representación parlamentaria real que justifica un juicio de proporcionalidad para no extinguir la personería en aras de proteger el pluralismo político.

Este es el borrador de la ponencia:

En septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral negó la escisión de un nuevo partido nacido de Fuerza de la Paz —como se llamaba entonces—, pues la representante Gloria Arizabaleta habia solicitado la creación de un nuevo partido llamado Juntos.

De acuerdo con la decisión del CNE, la escisión no era posible toda vez que Fuerza de la Paz había nacido, a su vez, de una escisión de Alianza Democrática Amplia (ADA). En 2022, Barreras y Arizabaleta, que fueron avalados por ADA, promovieron la escisión que llevó a la creación de Fuerza de la Paz.

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