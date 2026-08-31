Radican proyecto de acto legislativo para reformar el CNE: elección pasará a altas cortes

Los representantes Óscar Benavides (Libres), Laura Beltrán (Pacto Histórico) y Mauricio Toro (Alianza Verde), y la senadora Jennifer Pedraza radicaron el proyecto. Foto: Archivo Particular

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Los representantes Óscar Benavides (Libres), Laura Beltrán (Pacto Histórico) y Mauricio Toro (Alianza Verde), así como los senadores Duvalier Sánchez (Alianza Verde) Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) radicaron este lunes un proyecto para reformar por completo el Consejo Nacional Electoral (CNE). El articulado cambiará radicalmente el proceso de selección, con lo que llegará a las altas cortes y por concurso de méritos.

En un documento de 42 páginas, los congresistas insisten en que el órgano que toma decisiones políticas que afectan directamente a los partidos y las elecciones no puede estar integrado por personas que hayan hecho parte de las mismas colectividades. Por ello proponen tres cambios principales: que sean las altas cortes que elijan, que no se puedan postular candidatos o directivos de partidos políticos en los cuatro años anteriores, y que sea por concurso de méritos.

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“La Comisión Nacional del Servicio Civil organizará, reglamentará y convocará el concurso público de méritos para conformar una lista de elegibles de 30personas. De dicha lista, la Corte Suprema elegirá tres, la Corte Constitucional tres y el Consejo de Estado a tres consejeros que integrarán el Consejo Nacional Electoral, para un total de nueve consejeros”, se lee entre los artículos del texto.

Incluso, se pide que dentro de los seis meses siguientes a la expedición del articulado, la Comisión Nacional de Servicio Civil reglamente el concurso público de méritos. Eso sí, esta comenzará a regir a partir de 2030, cuando se elija a la nueva cohorte de integrantes.

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Además, se plantea una modificación a la Constitución con la que cambiarán las atribuciones del CNE. Entre ellas están “la articulación con la Registraduría para la verificación del cumplimiento de requisitos formales y sustanciales de los candidatos a cargos de elección popular”, así como “coordinar en el marco de sus competencias, mecanismos de cooperación entre autoridades administrativas y judiciales encargadas de investigar irregularidades relacionadas a la financiación de campañas electorales”.

Sumados a quienes radicaron el proyecto, también están el senador John Amaya (Alianza Verde), Ferney Silva, Walter Rodríguez (Pacto Histórico), Luis Carlos Rúa (ASI). Los representantes Jorge Augusto Palacio y Camilo Torres (Pacto Histórico) pusieron su firma.

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