Ya se han firmado más de 120 contratos relacionados con la atención del terremoto

Consejos de ministros de Abelardo de la Espriella en Barranquilla. Foto: Presidencia

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Han pasado tres semanas del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a buena parte del país y, hasta la fecha, deja 331 personas fallecidas. Por esta emergencia, el gobierno de Abelardo de la Espriella decretó una emergencia económica y llamó a varios sectores para implementar un plan de atención y reconstrucción que ascendería a los COP 30 billones.

Mientras el gobierno prepara el despliegue de esos recursos, en las regiones ya se están ejecutando varios contratos enfocados en la atención del desastre. Una herramienta de Transparencia por Colombia, llamada “Transparencia Reconstruye”, le hace seguimiento detallado a cómo se gasta ese dinero y qué contratistas lo manejarán.

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La mayoría de procesos están a cargo de las alcaldías y gobernaciones de los territorios más afectados. En total, a la fecha se ha invertido más de COP 26.000 millones, la mayoría bajo la figura de urgencia manifiesta (COP 25.391 millones). Son cerca de 122 contratos y 114 contratistas los que han sido vinculados en medio de la emergencia.

Hasta el momento, Pereira (Risaralda) ha sido la que más reporta contratación, con más de COP 6.773 millones con 32 contratos. Los recursos vienen, principalmente, de los recursos propios de las alcaldías y las gobernaciones (COP 16.319 millones). A eso le siguen recursos por especie, privados y de entidades autónomas (COP 5.073 millones); recursos de crédito (COP 4.499 millones); y el Sistema General de Participaciones (COP 989 millones).

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De acuerdo con la base de datos, son los contratos de prestación de servicios los que se llevan la delantera en números, pues han sido firmados 64, lo que representa cerca de COP 8.585 millones. Pero son los contratos de obra (nueve) los que van de primeras en valor, con COP 9.695 millones. Les siguen contratos por suministros (firmados 14, que son COP 7.252 millones), otros (30 por COP 1.253 millones), compraventa (dos por COP 86 millones) y acuerdo marco de precios (uno por COP 7 millones).

De la Espriella reiteró este domingo, en su segunda alocución presidencial, que comenzaría la fase de reconstrucción. Hasta el momento, 331 personas han muerto, 4.497 resultaron heridas y 152 continúan desaparecidas. El terremoto dejó 452.782 personas afectadas, pertenecientes a 213.400 familias, en 497 municipios de 16 departamentos.

“La dimensión de la destrucción es inmensa, pero más grande será nuestra determinación para reconstruir a Colombia”, precisó el presidente. Esta fase incluirá la recuperación de la infraestructura pública, la reactivación del campo y la construcción de soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares.

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