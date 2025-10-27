Logo El Espectador
Así impactan los 2,7 millones de votos de la consulta de la izquierda: La Mesa Redonda

Las bases del oficialismo se reactivaron en las urnas y dieron un “campanazo” a la oposición que ya explora alternativas para contarrestar este primer golpe que da el petrismo. Vea aquí el análisis en La Mesa Redonda de El Espectador.

Redacción Política
27 de octubre de 2025 - 09:51 p. m.
La consulta del Pacto Histórico fue la plataforma inicial del petrismo para medir su base electoral de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2026. Con 2,7 millones de votantes durante una “jornada fría” en la izquierda ya proyectan estrategias para afianzar el electorado, mientras en la oposición lo toman como un “campanazo” al que deben dar pronta respuesta.

Fue precisamente este el eje central del análisis en La Mesa Redonda, espacio de El Espectador en el que, además, hizo presencia el registrador nacioal Hernán Penagos, con un balance sobre los comicios del 26 de octubre.

Le sugerimos: “No subestimen”: así reaccionó la oposición a los resultados de la consulta del Pacto

Sin embargo, uno de los puntos a definir en este sector está en la cabeza de lista al Senado, donde Carolina Corcho y la senadora María José Pizarro disputan ese puesto También se presentaron significativas sorpresas en los listados a la Cámara, en lo que se prevé como una renovación sustancial de la bancada para el próximo periodo.

Por Redacción Política

