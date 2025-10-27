Logo El Espectador
“No subestimen”: así reaccionó la oposición a los resultados de la consulta del Pacto

Congresistas y precandidatos de partidos de derecha y centro aseguraron que los 2,7 millones de votos de la consulta del Pacto Histórico son un campanazo para retomar su apuesta de unidad y enfrentarse al petrismo en las urnas.

Redacción Política
27 de octubre de 2025 - 08:10 p. m.
Paloma Valencia y Mauricio Cárdenas reaccionaron a los resultados de la consulta del Pacto Histórico. Otros sectores también se refirieron.
Foto: Archivo Particular
La consulta presidencial y legislativa convocada por el Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro logró una participación superior a los 2,7 millones de personas, hecho que no pasó desapercibido en la orilla opositora en donde algunos sectores han reiterado en ese llamado a la unidad si el deseo es “derrotar” al petrismo en 2026.

Así lo dejaron ver varias caras representativas contrarias al gobierno de Petro, tanto en el Congreso de la República como de algunos aspirantes para suplir, precisamente, al jefe de Estado en la Casa de Nariño. El primero en alertar de este “campanazo” que estaba dando la izquierda durante un día fuera del calendario electoral fue el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

Le sugerimos: Quintero respondió a la consulta con candidatura por firmas y habló de campaña “sin jefes”

El precandidato aseguró a través de sus redes sociales que “el resultado de hoy manda un mensaje claro: o nos unimos o nos vuelve a ganar el Pacto Histórico”. El exfuncionario recalcó la necesidad de canalizar esfuerzos conjuntos proyectados a marzo, por lo que insistió en que “al Pacto Histórico y al Frente Amplio los vamos a derrotar. Propongo una alternativa que defienda nuestras instituciones, la seguridad y una economía sana impulsada por la inversión privada, que está postrada”.

Esta consigna también la adoptó el líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. Para el también aspirante presidencial “el Pacto Histórico no perdió votos: perdió la confianza del país. Colombia está cansada del caos, la improvisación y los discursos de odio. Pasar de 11 millones de votos en las presidenciales a un poco más de 2 millones en la consulta es un mensaje claro: el país exige una transformación”.

EN DESARROLLO***

Por Redacción Política

Luis Fernando Gil Román(yifyr)Hace 2 minutos
!Están asustados!
Hernando Villate París(61673)Hace 8 minutos
Con el 17% de las mesas que las elecciones "serias" normalmente tienen (además las jugaditas que hicieron), los votos de ayer deben ponderarse correctamente. Si la oposición se quiere creer las mentiras que se dice, bien.
Manuel Fernando Lara Bustamante(vtib9)Hace 12 minutos
Con todo respeto si la propuesta de la derecha no son programas de gobiermo sino ganarle a Petro, apague y vamonos
Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 23 minutos
J. M. Galán definitivamente es un "Niño diferente", no sabe leer los tiempos ni las coyunturas. Esta ha sido la Consulta más exitosa y con mayor participación de todas las que se han convocado en los llamados "tiempos fríos".
Carlos Angarita(71824)Hace 27 minutos
Miedo en la derecha corrupta y asesina de siempre? La izquierda representa los intereses del pueblo trabajador, incluyendo empresarios mypimes. Dejemos miedo: los que han destrozado al país durante 200 años ha sido la derecha. La izquierda no está confirmada por demonios, como quieren que crea el pueblo raso: somo gente común, trabajadores, intelectuales, etc.
