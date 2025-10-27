“No subestimen”: así reaccionó la oposición a los resultados de la consulta del Pacto

Paloma Valencia y Mauricio Cárdenas reaccionaron a los resultados de la consulta del Pacto Histórico. Otros sectores también se refirieron. Foto: Archivo Particular

La consulta presidencial y legislativa convocada por el Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro logró una participación superior a los 2,7 millones de personas, hecho que no pasó desapercibido en la orilla opositora en donde algunos sectores han reiterado en ese llamado a la unidad si el deseo es “derrotar” al petrismo en 2026.

Así lo dejaron ver varias caras representativas contrarias al gobierno de Petro, tanto en el Congreso de la República como de algunos aspirantes para suplir, precisamente, al jefe de Estado en la Casa de Nariño. El primero en alertar de este “campanazo” que estaba dando la izquierda durante un día fuera del calendario electoral fue el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas.

El precandidato aseguró a través de sus redes sociales que “el resultado de hoy manda un mensaje claro: o nos unimos o nos vuelve a ganar el Pacto Histórico”. El exfuncionario recalcó la necesidad de canalizar esfuerzos conjuntos proyectados a marzo, por lo que insistió en que “al Pacto Histórico y al Frente Amplio los vamos a derrotar. Propongo una alternativa que defienda nuestras instituciones, la seguridad y una economía sana impulsada por la inversión privada, que está postrada”.

Esta consigna también la adoptó el líder del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. Para el también aspirante presidencial “el Pacto Histórico no perdió votos: perdió la confianza del país. Colombia está cansada del caos, la improvisación y los discursos de odio. Pasar de 11 millones de votos en las presidenciales a un poco más de 2 millones en la consulta es un mensaje claro: el país exige una transformación”.

EN DESARROLLO***

