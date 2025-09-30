Así quedó el tarjetón presidencial para la consulta del Pacto Histórico

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. Foto: Pacto Histórico

El Pacto Histórico ya definió el orden en el que aparecerán sus candidatos presidenciales en el tarjetón para la consulta del próximo 26 de octubre. Tras una depuración de aspirantes por la Casa de Nariño, la puja por la elección del candidato único de la izquierda para suceder al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño se desarrollará entre Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero.

A través de un sorteo por balotas se liberó el orden en el que aparecerán en la ficha de votación los tres precandidatos. Si bien el primero en aparecer en el sorteo fue Daniel Quintero, su puesto en el tarjetón será el número tres, ubicado en el extremo derecho de la boleta. Carolina Corcho en tanto quedó ubicada en el sector izquierdo con el lugar número uno, mientras Iván Cepeda fue ubicado en la segunda posición, por lo que aparecerán en la zona central de la tarjeta de votación.

Previo a esta definición, los tres aspirantes se reunieron con varios miembros de la colectividad para ultimar detalles en estas primarias que desarrollará la bancada de Gobierno. En esta hicieron presencia nombres como María José Pizarro, quien renunció a su aspiración presidencial, pero que ahora será la cabeza de lista al Senado para el Pacto Histórico. Asimismo, también acompañaron otros líderes dentro del movimiento de izquierda como Gabriel Becerra, Carlos Alberto Benavides, David Racero, Alirio Uribe o Isabel Zuleta.

Este será el tarjetón y el orden en el que aparecerán los candidatos del @PactoCol para la consulta presidencial de octubre. pic.twitter.com/4hdNEo1HQ7 — SP (@Sebas12Perez10) September 30, 2025

Durante esta reunión se definieron varios aspectos clave para el desarrollo de esta consulta abierta. En primera instancia, aseguraron que la votación estará abierta para aquellos que se sientan identificados con el colectivo, pero solo se podrá respaldar a una candidatura, mientras que dejaron en claridad que en este proceso no aplica la doble militancia, por lo que los miembros de la bancada podrán ejercer los apoyos de su preferencia.

En materia Congreso también se sortearon las posiciones en la que aparecerán los candidatos tanto a Senado como a la Cámara en cada departamento. Este proceso constará de 535 precandidatos que buscan revalidar las mayorías en el Legislativo, destacando que durante los comicios de 2022 obtuvieron 47 escaños totales (20 Senado y 27 en Cámara).

