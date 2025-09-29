Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Se llevó a cabo primera reunión de precandidatos que competirán por aval del Pacto

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda se encontraron este lunes junto a otras figuras de la coalición del presidente Gustavo Petro. “Se fortalece el camino a la consolidación del cambio en el 2026″, señalaron desde el Pacto Histórico.

Redacción Política
29 de septiembre de 2025 - 06:23 p. m.
Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.
Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda.
Foto: Pacto Histórico
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Pacto Histórico informó este lunes que se llevó a cabo una reunión entre varios integrantes de la coalición, incluidos los tres precandidatos presidenciales que se medirán en la consulta interna del próximo 26 de octubre: Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. “Se fortalece el camino a la consolidación del cambio en el 2026 con nuestro Movimiento Político Pacto Histórico en Colombia, y la fuerza nuestros candidatos a la Presidencia, el próximo 26 de octubre”, anunció en X la colectividad.

El encuentro se produjo en medio de las tensiones internas que no han desescalado tras el acuerdo que ratificó esos tres nombres y dejó por fuera a María José Pizarro, Gustavo Bolívar y Gloria Flórez. De hecho, este lunes Bolívar volvió a cargar contra Quintero y dijo que si gana estaría en riesgo todo el proyecto progresista. Además, abrió la puerta a seguir en la contienda si Quintero se impone en la consulta.

Lea también: Carolina Corcho descarta sumarse a Daniel Quintero en candidatura única para la consulta

Varios integrantes de la coalición oficialista celebraron la reunión y algunos cantaron sus apoyos por uno de los tres aspirantes. “Estoy muy contenta y emocionada con esta campaña por un ser maravilloso como Iván Cepeda, ejemplo de coherencia, contundencia y lucha por la justicia”, aseguró la senadora Isabel Zuleta.

“#LaUnidadEsLaVictoria. Se fortalece el camino a la consolidación del Cambio en el 2026 con nuestro Movimiento Político Pacto Histórico en Colombia, y la fuerza de la y nuestros candidatos a la presidencia, el próximo 26 de octubre”, dijo la representante a la Cámara Támara Argote.

No se pierda: Canciller Rosa Villavicencio renunció a su visa de Estados Unidos: esto dijo

Noticia en desarrollo...

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Daniel Quintero

Iván Cepeda

Carolina Corcho

Pacto histórico

Precandidatos

Consultas

Consultas 26 de octubre

Elecciones 2026

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Petrismo

 

Elsa(63035)Hace 25 minutos
(63035)•Hace 0 segundos Las opciones "para consolidar el cambio"; entre el amigo de la narcoguerrilla de las Farc, la que fue el cerebro del desmantelamiento del sistema de salud y el que se robo a Medellin. Eso ofrece el pacto. Los peores candidatos.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.