Se llevó a cabo primera reunión de precandidatos que competirán por aval del Pacto

Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. Foto: Pacto Histórico

El Pacto Histórico informó este lunes que se llevó a cabo una reunión entre varios integrantes de la coalición, incluidos los tres precandidatos presidenciales que se medirán en la consulta interna del próximo 26 de octubre: Daniel Quintero, Carolina Corcho e Iván Cepeda. “Se fortalece el camino a la consolidación del cambio en el 2026 con nuestro Movimiento Político Pacto Histórico en Colombia, y la fuerza nuestros candidatos a la Presidencia, el próximo 26 de octubre”, anunció en X la colectividad.

El encuentro se produjo en medio de las tensiones internas que no han desescalado tras el acuerdo que ratificó esos tres nombres y dejó por fuera a María José Pizarro, Gustavo Bolívar y Gloria Flórez. De hecho, este lunes Bolívar volvió a cargar contra Quintero y dijo que si gana estaría en riesgo todo el proyecto progresista. Además, abrió la puerta a seguir en la contienda si Quintero se impone en la consulta.

*#LaUnidadEsLaVictoria* Se fortalece el camino a la consolidación del Cambio en el 2026 con nuestro Movimiento Político Pacto Histórico en Colombia, y la fuerza de la y nuestros candidatos a la presidencia, el próximo 26 de octubre. pic.twitter.com/u9FIRa3AtG — Pacto Histórico Oficial (@PactoCol) September 29, 2025

Varios integrantes de la coalición oficialista celebraron la reunión y algunos cantaron sus apoyos por uno de los tres aspirantes. “Estoy muy contenta y emocionada con esta campaña por un ser maravilloso como Iván Cepeda, ejemplo de coherencia, contundencia y lucha por la justicia”, aseguró la senadora Isabel Zuleta.

“#LaUnidadEsLaVictoria. Se fortalece el camino a la consolidación del Cambio en el 2026 con nuestro Movimiento Político Pacto Histórico en Colombia, y la fuerza de la y nuestros candidatos a la presidencia, el próximo 26 de octubre”, dijo la representante a la Cámara Támara Argote.

Noticia en desarrollo...

