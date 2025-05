Así fue choque entre petrismo y Cepeda por consulta: “No procede repetir su votación”

El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, negó que hubiera irregularidades en la votación de la consulta popular. La senadora María José Pizarro aseguró que sus apelaciones fueron "desconocidas ilegalmente". Foto: Óscar Pérez

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro declaró en la plenaria del Senado que sus apelaciones a la votación de la consulta popular no fueron tramitadas y cuestionó las decisiones que tomó la mesa directiva después del hundimiento de la iniciativa del gobierno de Gustavo Petro.

La congresista aseguró que la votación de la consulta popular en el Capitolio estuvo marcada por “gravísimas irregularidades que hacen ilegal la decisión de negar la consulta popular”. También señaló que la mesa directiva “desconoció” las cuatro apelaciones que presentó en aquella ocasión. “Yo apelé 4 veces. Según lo establece la ley quinta en el numeral 44, esas apelaciones deben ser tramitadas de inmediato. Por lo tanto, esas apelaciones fueron ilegalmente desconocidas y no tramitadas” declaró.

“¿La respuesta cuál fue? Se levantó la sesión y yo apelé que se levantara la sesión, aún así esta apelación fue desatendida", concluyó la legisladora del Pacto Histórico.

Después de la declaración de Pizarro, el secretario general del Senado, Diego González, leyó una carta que le presentó el presidente del Senado y su equipo jurídico. En ella, se niega la apelación de la senadora del progresismo y la reapertura de la votación de la consulta popular.

La misiva señala que: “no es posible declarar nulidad ni repetir alguna votación realizada por la plenaria del Senado, toda vez que la decisión que se toma es cosa juzgada legislativa. Tal como lo expone la sentencia C-277 de 2007″. Y agrega: “No procede repetir su votación”.

También mencionó que todas las apelaciones que presentaron los miembros de la cámara alta recibirán una respuesta por escrito de la oficina de la presidencia del Senado.

Pizarro respondió volviendo a citar la Ley 5° de 1992. Según la senadora, esta establece que “las decisiones de los presidentes son apelables inmediatamente ante la respectiva corporación legislativa”.

También le dirigió la palabra al secretario y al presidente del Senado. “Míreme a los ojos y dígame que yo no apelé la decisión cuatro, cinco o seis veces. Míreme a los ojos y dígame que no. Míreme porque quedó registrado en el micrófono. Usted me dijo que garantizaría esa apelación”, dijo Pizarro.

La senadora concluyó sus declaraciones asegurando que “se volverá a presentar la consulta hasta que el Senado juegue limpio”.

Los choques que generó la votación del pasado 14 de mayo llegó a los estrados judiciales. Los senadores León Fredy Muñoz, Fabián Díaz (Alianza Verde) y Martha Peralta (Pacto Histórico) argumentan que se vulneró el derecho a la participación política.

El recurso presentado por el senador Muñoz argumenta que hubo una “violación directa al derecho fundamental de participación política efectiva”. De acuerdo con el documento, en manos de El Espectador, “no basta con habilitar formalmente un mecanismo constitucional como la consulta popular si se impide de facto su realización mediante trampas procedimentales”.

“La plenaria del Senado, en la sesión del 14 de mayo, fue escenario de una cadena de actos que desnaturalizaron el ejercicio democrático y traicionaron el mandato constitucional”, señaló en la tutela.

