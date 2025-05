Senado rechaza que la consulta “siga viva”: “La solicitud no es una proposición”

Discusión de la consulta popular en la plenaria del Senado. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Horas después de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, asegurara que el primer texto de la consulta popular todavía seguía en trámite, desde el Congreso respondieron para rechazar las declaraciones. Primero fue el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y ahora le sigue el secretario de la cámara alta, Diego González, quien afirma que la votación se hizo acorde con la ley.

El Gobierno Nacional anunció que, de no aprobarse la consulta popular antes del 1 de junio, la convocará por decreto, desconociendo la decisión del Senado, que el 14 de mayo la rechazó mediante una votación legal y válida. Esta acción representa un grave atentado contra el Estado… — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) May 27, 2025

En un comunicado emitido este martes, el funcionario asegura que la solicitud que presentó el gobierno de Gustavo Petro sobre la consulta “no es una proposición”, por lo que no podría votarse como tal. Y es que, de acuerdo con Benedetti, “votaron sin haber leído lo que iban a votar”, por lo que nunca hubo un pronunciamiento de la cámara alta.

"La Ley Quinta dice que todo lo que se vaya a votar debe leerse primero y no se leyó absolutamente nada, luego nosotros podemos convocar a la consulta si el Senado no se ha pronunciado”, señaló el jefe de la cartera encargada de la política en una rueda de prensa.

No hay ninguna ruptura institucional por parte del Gobierno. La ruptura la hace usted al no permitir que el Senado se pronuncie, porque nunca se leyó la proposición de qué se estaba votando. Aún tiene hasta el 1 de junio para que el Senado se pronuncie. https://t.co/vFXUoK89i0 — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 27, 2025

Sin embargo, González señala que la plenaria sí se pronunció y que la solicitud fue "negada en sesión del 14 de mayo (47 votos por el “Sí”, y 49 votos por el “No”), tal como se certificó en su momento por esta Secretaría". Además, indica que la solicitud radicada también cumplió con el requisito de publicidad, con lo que cada senador tuvo "acceso y conocimiento del contenido total del documento, para votar de manera informada y definir el sentido de su voto”.

En esa argumentación, también apunta que “la solicitud presentada por el Gobierno nacional no es un proyecto de ley, sino un mecanismo de participación ciudadana expresamente previsto en la Constitución”, en la que se configura "un procedimiento especial, autónomo y distinto al trámite legislativo ordinario”.

“Así, es importante resaltar que el Senado no votó ninguna proposición, porque nunca la hubo: la solicitud no es una proposición, y tampoco fue presentada una proposición por parte de Gobierno o Senadores, para que fuera sometida a votación; de tal modo que no es posible que el Secretario lea una proposición que no ha sido presentada”, se lee en el comunicado de la Secretaría General.

Si bien ese anuncio del ministro fue una advertencia para el Congreso, otro texto de consulta popular también hace un trámite paralelo. Esta nueva propuesta contiene cuatro preguntas nuevas sobre temas de salud y tendría que votarse antes de mediados de junio.

Este es el comunicado completo:

