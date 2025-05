Gobierno convocará a la primera consulta si el Senado no se pronuncia el 1 de junio

Resume e infórmame rápido

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que si, para el próximo 1 de junio el Senado “no se ha pronunciado sobre la primera consulta”, entonces el Gobierno “llamará a elecciones”.

“El Senado no se pronunció. Votaron sin haber leído lo que iban a votar. La Ley Quinta dice que todo lo que se vaya a votar debe leerse primero y no se leyó absolutamente nada, luego nosotros podemos convocar a la consulta si el Senado no se ha pronunciado”.

El 14 de mayo, en la plenaria del Senado se hundió la primera consulta popular, consistente en 12 preguntas de asuntos laborales, con 49 votos a favor y 47 en contra. Sin embargo, el argumento de Benedetti es que en el orden del día no se leyó lo que se votaría y, por tanto, que el pronunciamiento de la plenaria es “inexistente”. Así las cosas, el 1 de junio se cumpliría el plazo para que el Gobierno pueda convocar a las elecciones para la consulta popular.

“Si el Senado no se pronuncia de aquí al 1 de junio, (el Gobierno) convocará a elecciones, convocará la consulta popular para lo que tiene que ver con las 12 preguntas que tienen que ver con la reforma laboral”, aseveró el ministro.

Benedetti aseguró que en la sesión del 14 de mayo, el presidente Efraín Cepeda (Partido Conservador) dice “siguiente punto del orden del día”. Luego, que Diego González, secretario general, leyó el orden del día, se apaga el micrófono y Cepeda dijo “abra el registro para votar lo de la consulta”. “Abren el registro y se nota. En la Ley Quinta se dice que todo lo que vaya a ser votado tiene que leerse y tiene que haber una proposición para saber qué fue lo que se votó”.

La decisión del Gobierno de convocar a esa elección se trataría de una nueva estrategia, a la que se suma la presentación de una nueva consulta popular, esta con cuatro preguntas adicionales sobre temas de salud. También, la discusión de la reforma laboral, que el mismo 14 de mayo la plenaria del Senado resucitó.

En ese sentido, Benedetti aclaró que la consulta que convocará el Gobierno sería la primera. Es decir, la de las 12 preguntas sobre la reforma laboral, toda vez que la convocatoria se haría según los tiempos definidos en la ley. Para que el Senado se pronuncie sobre la consulta popular, tiene 20 días prorrogables por 10 más.

Como la primera consulta se radicó el 1° de mayo, el plazo se cumpliría el 1° de junio. En todo caso, el Senado, particularmente su presidente Efraín Cepeda, ha insistido en la legalidad de la votación.

Por su parte, el viceministro general del Interior, Jaime Berdugo, explicó que “la ley da un término de un mes y habla de mayoría simple. Hay que tener en cuenta la configuración de la voluntad del legislador para hacer un concepto. Y esa voluntad se da a través de una proposición, que dice lo que se está votando. Lamentablemente, no se votó en ningún sentido la consulta. No hubo una proposición. Por ese motivo se tiene por inexistente la votación”.

