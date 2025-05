Consulta popular de Petro y minirreforma laboral agitan la agenda del Senado

El presidente Gustavo Petro radicó el 1° de mayo la consulta popular en la Secretaría del Senado. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

A las 3:00 p. m. se espera que comiencen a llegar a la Plaza de Bolívar ciudadanos a favor de la consulta popular del presidente Gustavo Petro. El Pacto Histórico hizo un llamado a defender la iniciativa en las calles el mismo día en el que comienza la discusión en el Senado.

La plenaria fue citada para las 2:30 p. m., en la que el Gobierno tendrá que conseguir una mayoría simple (la mitad más uno de los votos presentes, superado el quorum decisorio) para poder recibir el visto bueno de la cámara alta.

El derecho a la #ConsultaPopular también se defiende en la calle. Nos vemos en la Plaza de Bolívar hoy a las 3 pm. @PactoCol @BogotaPacta pic.twitter.com/TAgtn8fPcT — Gabo Becerra 🏛️ (@BecerraGabo) May 13, 2025

Así se mueven los partidos

Serán pocos votos los que decidan el futuro de la consulta, pues la diferencia entre el voto positivo y negativo no sumaría más de 10 apoyos. En el bloque que se opone habría 11 de Cambio Radical, 13 de Centro Democrático, 15 del Partido Conservador y uno de “Jotape” Hernández, de Alianza Verde.

A favor están, al menos seguros, los 20 del Pacto Histórico, cinco de Comunes, tres de En Marcha y seis de Alianza Verde. Se sumarían algunos del Partido Liberal (que en total tiene 13) y del Partido de la U (10), que no han tomado una decisión de votación en bancada.

¿En qué va la minirreforma laboral?

Este mismo martes comenzará la discusión de la “minirreforma laboral” que presentó el Partido Liberal en la Comisión Séptima del Senado. Con un mensaje de urgencia e insistencia que radicó el Gobierno a finales de abril, el articulado está de primero en el orden del día y tiene como único ponente al senador Miguel Ángel Pinto, quien fue el autor de la ponencia de archivo del articulado que presentó el Ejecutivo y se hundió en esa misma comisión el pasado 18 de marzo.

Aunque este proyecto cuenta con apoyo multipartidista, ya fue motivo de discusiones internas en el partido de César Gaviria. El autor, el senador Alejandro Chacón, aseguró que la ponencia radicada por Pinto no era “ni parecida” al texto original.

“Celebramos que la Comisión Séptima haya traído nuevamente a colación los derechos laborales de la gente; sin embargo, no es ni parecida a la reforma que presentamos nosotros (...) nos parece injusto que la hora nocturna sea a la 8:00 de la noche y no antes, a las 7:00 o 6:00 de la tarde, creo que no hacemos nada en eso”, aseveró.

De acuerdo con la Casa de Nariño, incluso si esta obtiene los votos suficientes para seguir su ronda de debates y llegar a la plenaria del Senado, mantendrán su objetivo de realizar la consulta popular. Y estas declaraciones son en respuesta a las voces de varios congresistas que han señalado el alto costo de tal evento —que alcanza los $700 mil millones— y propuesto que se llegue a acuerdos en el articulado liberal, en lugar de seguir adelante con la consulta.

Dos informes para la apelación

Este lunes se conoció también el segundo informe de la comisión que revisa la apelación del hundimiento de la reforma laboral. A diferencia del primero, que contó con las firmas de los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Flórez (Pacto Histórico), este rechaza la proposición y argumenta que no existe un verdadero sustento para revivirla.

El texto lo firman los senadores Juan Pablo Gallo Maya (del Partido Liberal y coordinador de la comisión), José Luis Pérez Oyuela (Cambio Radical), Marcos Daniel Pineda García (Partido Conservador) y Efraín Cepeda (Partido Conservador). La única firma que no ha aparecido en ambos informes es la de la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde).

Se espera que los informes que resultaron de esta comisión —integrada por todos los presidentes de comisiones constitucionales, más el presidente del Senado y sin la senadora Nadia Blel, de la Comisión Séptima— pasen a votación en la plenaria del Senado.

