Minirreforma laboral ya entró en la agenda de la Comisión Séptima de Senado

El primer punto en la agenda de este martes en la Comisión Séptima del Senado es la “minirreforma laboral” del Partido Liberal, otro de los frentes que se pelean entre el Ejecutivo y el Legislativo para poner a andar los proyectos sobre los derechos laborales. Ese mismo día, solo que cuatro horas después, comenzará la discusión de la consulta popular.

Con un mensaje de urgencia e insistencia —radicado el pasado 29 de abril— el articulado se posicionó como el primero en la lista de proyectos pendientes de discusión en este órgano. Por el momento, solo tiene un ponente: el senador Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), quien fue el autor de la ponencia de archivo de la reforma del gobierno de Gustavo Petro.

Si bien la iniciativa cuenta con apoyo multipartidista, ya fue motivo de discusiones entre los liberales. El autor, el senador Alejandro Chacón (Partido Liberal), aseguró que la ponencia radicada por Pinto no era “ni parecida” al texto original.

“Celebramos que la Comisión Séptima haya traído nuevamente a colación los derechos laborales de la gente; sin embargo, no es ni parecida a la reforma que presentamos nosotros (...) nos parece injusto que la hora nocturna sea a la 8:00 de la noche y no antes, a las 7:00 o 6:00 de la tarde, creo que no hacemos nada en eso”, dijo.

Ahora faltará la votación de este texto, con el que algunos sectores del Congreso esperan aplacar los llamados a la consulta popular por el lado del Gobierno. En todo caso, desde el Ejecutivo ya han dicho que esta seguirá su curso, sin importar el resultado de esta votación.

Se espera que la votación de esa iniciativa ocurra esta semana y la discusión ya está programada para que inicie este martes en la plenaria. Por el momento, solo Cambio Radical y Centro Democrático han anunciado su voto negativo en el trámite.

Eso sí, existe otro frente: el de la apelación al hundimiento de la reforma laboral original, que se archivó el pasado 18 de marzo en la misma comisión. Ya existen dos informes, uno negativo y otro positivo, que tendrán que votarse en la plenaria para decidir el futuro de este recurso. Lo único seguro es que las tensiones entre el Congreso y el Ejecutivo se mantendrán.

