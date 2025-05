Esta fue la respuesta de Benedetti a Cepeda por denuncia de intimidaciones al Congreso

Armando Benedetti le respondió al presidente del Senado, Efraín Cepeda, por denuncia de amenazas. Foto: Presidencia

El ministro del Interior y jefe encargado del despacho presidencial, Armando Benedetti, se refirió este lunes al nuevo episodio del choque entre el Gobierno y el Congreso por cuenta de la consulta popular. Luego de que el presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, asegurara que el Legislativo sufre una “embestida sin precedentes” del Ejecutivo, el funcionario le respondió en una declaración desde la Casa de Nariño.

“Hoy enfrentamos un momento decisivo, una embestida sin precedentes contra los pilares de nuestro Estado, como son, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y hasta la prensa libre. Anuncios de revocatorias, movilizaciones intimidatorias, símbolos de guerra como espadas y banderas buscan afectar nuestra voluntad”, dijo Cepeda en una carta abierta a todos los congresistas.

De acuerdo con Benedetti, no hay ninguna amenaza o intimidación del presidente Petro, sino una “reivindicación” de los derechos laborales. “A mí lo que me preocupa de esa carta es que el presidente Cepeda dice que se está amedrentando al Congreso de la República y eso hay que rechazarlo de forma tajante”, afirmó el ministro Benedetti, quien agregó que lo único que se ha señalado desde el Gobierno es que, probablemente, “el pueblo no va a reelegir a los senadores” que no voten en favor de poner a consideración del pueblo las 12 preguntas de la consulta popular.

El Gobierno no ha amedrentado ni amenazado al Congreso de la República. Lo repito nuevamente: si senadoras y senadores no votan por la Consulta Popular, corren el riesgo de que el pueblo no los reelija en 2026, eso es lo que hemos dicho. Nadie se puede asustar por la espada de… pic.twitter.com/jOw37RwnIR — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 5, 2025

“Una amenaza es cuando usted saca el Ejército a la calle, cuando se apresa sin órdenes judiciales, cuando hay atentados en contra de ellos (...) Nadie se puede asustar por la espada de Bolívar”, remató Benedetti. Hasta el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado sobre la carta de Cepeda, pero en trinos anteriores también había negado estar amenazando al Congreso.

Entre tanto, Benedetti y los congresistas del Pacto Histórico ya buscan cómo sumar los votos para que la plenaria del Senado dé luz verde para convocar a las urnas. En el oficialismo saben que las cuentas en la plenaria están apretadas, pero que, sea cual sea el resultado, se podrá usar a favor del proyecto de reelección del progresismo, pues si niegan la medida se le daría razón al Gobierno del supuesto bloqueo institucional, y si la aprueban se le da vía libre a la Casa de Nariño de hacer campaña sin incurrir en inhabilidades.

Para que la consulta avance el Gobierno tendría que sumar una mayoría simple (la mitad más uno de los senadores presentes el día que se vote la consulta). En las cuentas del Gobierno están, al menos fijos, 25 votos (los de la bancada del Pacto más los cinco de Comunes). A ellos se les pueden sumar uno que otro de otros partidos, como los de León Fredy Muñoz (de Alianza Verde y quien salió a marchar este jueves) y Antonio José Correa (de La U y férreo defensor de Petro).

Algunos partidarios del Ejecutivo señalan que cuentan con la mitad de votos desde el Partido Liberal (14 curules) y el Partido de la U (10 curules). Frente a la oposición, ambos partidos ya anunciaron, por su lado, que votarán negativamente para el trámite. Eso dejaría 23 votos: 12 de Centro Democrático y 11 de Cambio Radical. En juego quedan los 15 del Partido Conservador.

