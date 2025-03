29,2 % de las personas votaría en la consulta popular de Petro, según Invamer

El presidente Gustavo Petro anunció la consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral en el Congreso. Foto: Juan Diego Cano

En una nueva versión de Colombia Opina de Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, se indagó por la consulta popular que está impulsando el presidente Gustavo Petro.

Se realizaron 1.200 encuestas en 56 municipios, de los que 15 son capitales. Tiene un margen de error de +/- 2,83 % con unos límites de confianza de 95 %. El estudio se realizó entre el 21 y el 25 de marzo de este año. (Puede ver la encuesta completa al final del artículo).

Del total de encuestados, el 50,0 % respondió estar de acuerdo con que el jefe de Estado convoque el mecanismo de participación ciudadana para “sacar adelante las reformas que propone su Gobierno”. 43,2 % dijo no estar de acuerdo y 6,8 % dijo que no sabe o no responde.

Sin embargo, los porcentajes se distribuyeron más cuando se preguntó por la probabilidad de votar en la consulta. El 29,2 % de los encuestados dijo que definitivamente sí votaría; 15,9 % respondió que probablemente sí; 16,4 % dijo que no sabe aún; 7,7 % que probablemente no, y 29,9 % que definitivamente no acudiría a las urnas.

En días pasados, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aclaró que ya se definieron 11 temas que se incluirán en las preguntas de la consulta popular. Además, señaló que solo se preguntarán asuntos referentes a la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

Descartó que se vayan a incluir otros temas como la reelección, asegurando que son “imaginaciones” de los opositores. En todo caso, antes de llamar a las urnas, primero la plenaria del Senado deberá darle el visto bueno a la realización de la consulta.

Bolívar, Fajardo y Dávila lideran intención de voto

De acuerdo con los resultados de la medición, la intención de voto la lidera Gustavo Bolívar, actual director de Prosperidad Social y quien sería la ficha del oficialismo para los próximos comicios. Bolívar, si las elecciones se llevaran a cabo el próximo domingo, resultaría con un 11,8 % de los votos, lo que lo deja muy por encima de otras figuras de la izquierda.

En la segunda casilla aparece Sergio Fajardo, con un 9,5 % de los votos; es decir, a dos puntos porcentuales de Bolívar, quien aún no ha hecho oficial una candidatura. En la lista siguen Vicky Dávila, con el 8,3 % de los votos; Juan Manuel Galán, con 7,8 %; y, cerrando el top 5, Germán Vargas Lleras, con 7,3 %.

Detrás de ellos estarían Claudia López (6,8 %), Miguel Uribe Turbay (4,8 %), Daniel Quintero (4,7 %), Alejandro Gaviria (4,4 %) y María Fernanda Cabal (4,2 %). Si se tiene en cuenta que el margen de error de la encuesta es de 3,66 %, en el grupo de los que están por encima de ese índice también clasifican Iván Cepeda (4,1 %), Jota Pe Hernández (3,8 %) y María José Pizarro (3,7 %).

Con ese primer resultado, Invamer hizo el ejercicio de seleccionar a los primeros nueve y volver a preguntar por quiénes votarían los colombianos. En ese caso, Sergio Fajardo puntea con un 16,7 %, seguido por Gustavo Bolívar (16,4 %), Vicky Dávila (11,8 %) y Juan Manuel Galán (11,3 %). Así las cosas, en un escenario más limitado, Fajardo recogería la mayor cantidad posible de los otros votos.

Por otra parte, en una eventual consulta de izquierda, el orden hipotético de candidatos sería: Gustavo Bolívar (47 %), Daniel Quintero (16,1 %), Iván Cepeda (14,8 %) y María José Pizarro (8,6 %). Si la consulta fuera con los más afines al centro, la lideraría Sergio Fajardo (35,5 %), seguido por Claudia López (27,7 %), Juan Manuel Galán (15,8 %) y Jota Pe Hernández (11,2 %).

Por último, en un escenario con candidatos de derecha, Vicky Dávila tendría un 30,7 % de posibilidades de ganarles a Germán Vargas Lleras (30,2 %), Miguel Uribe (12,1 %) y María Fernanda Cabal (8,8 %).

