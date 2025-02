Petro planteó consulta popular por choque con EE. UU. y desató polémica por el costo

El presidente Petro habló de vuelos para repatriados colombianos desde Estados Unidos y planteó una consulta popular. Foto: Ovidio Gonzalez S

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Colombia no va a recibir ningún colombiano o colombiana esposada porque el migrante no es un delincuente”. Con esa frase, el presidente Gustavo Petro, en una entrevista con Univision, dejó claro que su postura frente a la deportación de colombianos desde Estados Unidos no ha cambiado y probablemente no lo haga. Aunque muchos pensaban que el choque entre ambos gobiernos había terminado con las gestiones diplomáticas del pasado domingo, el mandatario ratificó que nunca ha cedido en su exigencia de que los deportados no lleguen esposados de pies y manos como si se tratara de criminales.

Según confirmó el mandatario, su gobierno está dispuesto a asumir todos los vuelos de repatriación de ahora en adelante e incluso podría analizar si es viable enviar cruceros para dicha misión. Según la Cancillería, ahora bajo la batuta de Laura Sarabia, el enviado especial del presidente Donald Trump para América Latina, Mauricio Claver-Carone, ya recibió la propuesta de Colombia para asumir de manera inmediata la repatriación de sus ciudadanos.

Lea también: Comentarios de Rubio y Petro agitan la tensión entre Colombia y Estados Unidos

Sin embargo, Petro reconoció que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el tema con Estados Unidos, lo que podría revivir las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles de hasta 50 % a los productos colombianos, el pueblo debería tomar una decisión, a través de consulta popular, sobre si está de acuerdo que sus compatriotas lleguen “en condiciones de humillación”.

“Es el momento de discutirlo, en la cafetería, en la calle, en la casa; sería interesante, porque es discutir cuál es nuestro inmediato futuro como Nación (...) nos vamos por un camino soberano o no”, explicó el mandatario, quien también aseguró que en esa consulta no incluiría medidas para una posible reelección.

No se pierda: Trump, Maduro y migración: esta es la Cancillería que Sarabia heredó con Petro

La idea de la consulta avivó rápidamente las voces contradictorias del oficialismo, que expusieron varios argumentos sobre la aparente inviabilidad de la propuesta, especialmente por los costos que acarrearía. “Desesperado Petro usando a los expulsados de EE. UU. para hacer política. Ahora se inventa una consulta popular que nos puede costar más de $300.000 millones de pesos. ¿Acaso no hay un déficit superior a los $40 billones de pesos?”, cuestionó la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.

Desesperado Petro usando a los expulsados de EEUU para hacer política.



Ahora se inventa un a consulta popular que nos puede costar más de $300.000 millones de pesos. ¿Acaso no hay un déficit superior a los $40 billones de pesos?



Esta estrategia de consultas populares para… pic.twitter.com/We6FGSO8fR — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 1, 2025

El tema del dinero ha sonado en varias de las críticas de la oposición, pues muchos insisten en que no tiene sentido que la administración hable de la falta de recursos pero que esté dispuesta a gastar miles de millones en el tema de las repatriaciones. De hecho, este viernes se conoció que los tres vuelos del Gobierno en los que retornaron 306 colombianos de Estados Unidos costaron cerca de $2.200 millones.

Lea: Uribe calificó conmoción interior de Petro como “creadora de pánico” y expropiatoria

Ante las críticas, el presidente Petro insistió en que prima la dignidad de los connacionales. “El trabajo de los colombianos en Colombia traerá más riqueza que el costo de su viaje de regreso. Simple economía política de primer semestre: la riqueza nace del trabajo”, dijo en su cuenta de X. Muchos en el Congreso ya se preguntan cuánto le costaría al país mantener la idea de operar los vuelos de repatriación, teniendo en cuenta que durante todo el año la cifra de deportaciones puede superar fácilmente los 70.000.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.