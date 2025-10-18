Así puede consultar el puesto de votación para consejos de juventud

Las elecciones para los consejos municipales y locales de Juventud serán el próximo 19 de octubre. Foto: Registraduría

Este domingo, 19 de octubre, se realizarán las elecciones a los consejos municipales y locales de Juventud. Se trata de la segunda vez que se realiza este proceso electoral en el que pueden participar jóvenes entre 14 y 28 años. La Registraduría ha dispuesto más de 20.000 mesas para que 11 millones de habilitados a votar puedan participar en los comicios.

Para conocer en qué puesto podrán participar, se debe ir a la página web de la Registraduría (www.registraduria.gov.co). En la página principal está el mensaje “Consulta tu puesto de votación”. Al dar clic en el botón que dice “Conoce más” abrirá una nueva ventana en la que se debe indicar si se tiene cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad y el número. Luego de marcar el Captcha, se debe dar clic en el botón “Continuar” y la página arrojará automáticamente la información del puesto de votación.

La Registraduría también ha hecho pedagogía sobre cómo se deben marcar los tarjetones electorales. “La Registraduría Nacional del Estado Civil identificó cada sector con un color en la tarjeta electoral: listas de jóvenes independientes, color gris; procesos y prácticas organizativas, color morado; y partidos y movimientos políticos, color café”, indicó el ente electoral.

Al marcar, se debe escoger la lista de preferencia, identificando su número o identificándola a través de nombre y logo. Luego de ello, se deberá marcar el recuadro de la lista elegida (todas las listas son cerradas: es decir, no se vota por un candidato específico). Si se equivoca al votar, la persona podrá pedir una nueva tarjeta entregando la dañada.

Beneficios al votar

Votar en las elecciones y ser jurado de votación tiene ciertos beneficios, como en todos los comicios que transcurren en Colombia. Si es jurado de votación, son dos los beneficios a los que puede acceder. El primero es un día compensatorio y el segundo es, en caso de que esté en el colegio, el derecho a 20 horas de servicio social estudiantil obligatorio.

En cuanto a los votantes, son al menos seis los beneficios si tiene el certificado de que depositó su voto para elegir Consejos de Juventud. El primero es que puede tener un descuento del 10 % en cuatro procesos: en el costo de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior, el valor de expedición del pasaporte, el trámite inicial y duplicados de la libreta militar y duplicados de la cédula de ciudadanía.

Además, cuenta con medio día compensatorio, en caso de que trabaje, y la rebaja de un mes en el tiempo del servicio militar obligatorio. Si vota, también tiene prevalencia entre procesos: en caso de igualdad de puntaje en exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior; en igualdad de puntaje en lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado; y en la adjudicación de becas educativas y subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, de acuerdo con la Registraduría.

