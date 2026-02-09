Consultas y movimientos para Congreso: así se analizo una semana convulsa en La Mesa Redonda

Abelardo De La Espriella, Roy Barreras, Juan Fernando Cristo, Iván Cepeda, Sergio Fajardo y Paloma Valencia. Foto: Archivo Particular

En una semana convulsa en la que se definieron las consultas del 8 de marzo y se le hicieron los ajustes finales a las listas de Senado y Cámara de todos los partidos que ese mismo día buscan un cupo en el Congreso, se dieron varios movimientos que derivaron —precisamente— en la construcción de los tarjetones que la Registraduría ya mandó a imprimir.

Lo que se definió es que 16 precandidatos se medirán en urnas en los tres procesos finalmente admitidos: Gran Consulta por Colombia (Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa), Consulta de las Soluciones (Claudia López y Leonardo Huerta) y Frente por la Vida (Roy Barreras, Daniel Quintero, Héctor Pineda, Martha Bernal y Edison Torres).

Esto hizo que los candidatos con mayor intención de voto, de acuerdo con las más recientes encuestas, se quedarán al margen de esos procesos. En efecto, Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Sergio Fajardo, junto a otros nueve aspirantes, confirmaron que van derecho a la primera vuelta del 31 de mayo próximo.

De todo esto está pendiente el presidente Gustavo Petro, quien viene llevando su Gobierno a buscar caminos que el permitan impulsar la continuidad vía urnas de sus políticas.

Ese mismo 8 de marzo, además, hay más de 3.000 candidatos buscando uno de los 285 cupos que tiene el Capitolio: 103 senadores y 182 representantes.

En La Mesa Redonda de El Espectador, en su más reciente episodio, se analizaron todos y otros movimientos que se dieron durante la semana y que tienen incidencia directa en las citas a urnas que se avecinan.

