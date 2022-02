Controvierten a Ingrid Betancourt: “maquinarias no necesariamente son corrupción”

La candidata Ingrid Betancourt reclamó que en Colombia "nos hemos vuelto complacientes con la corrupción y las maquinarias". Foto: Mauricio Dueñas Castaneda

No cesa la controversia por la salida de Ingrid Betancourt de la Coalición Centro Esperanza. La candidata presidencial del partido Verde Oxígeno nuevamente es tendencia en redes sociales luego de una entrevista en la que no supo diferenciar qué otros aspirantes a la Presidencia cuentan con maquinarías o no en su camino a la Casa de Nariño. Ante ese hecho, que le valió que le cuestionaran su conocimiento de la contienda electoral, hubo quienes salieron a recordarle la diferencia entre las denominadas maquinarías políticas y el clientelismo electoral.

El origen de la controversia fue la participación de la candidata en un ejercicio realizado por Noticias RCN, que le preguntó por eventuales alianzas. Al ser consultada por el ramillete de aspirantes, Betancourt dejó más interrogantes que respuestas, pues de las 14 personas por las que fue interrogada, solo se atrevió a dar una respuesta concreta de unión o no con siete de ellos. Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista fue que la propia candidata acudió a la periodista para preguntar si determinados aspirantes que figuraban en un tablero contaban con maquinarías.

“Aquí necesito la ayuda de ustedes (…) Pregunta, ¿Óscar Iván Zuluaga tiene maquinarías que lo apoyan? (…) Federico Gutiérrez, ¿maquinarías? (…) ¿Alejandro Char?”, le preguntaba una vacilante Ingrid Betancourt a la periodista, quien le contestó: “Eso lo determina usted, no queremos incidir en esto”.

El titubeo de Ingrid y sus críticas a las maquinarías fue cuestionado por varios analistas, que llamaron la atención por la diferencia con el clientelismo político. El profesor Francisco Gutiérrez Sanín, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, controvirtió a Betancourt por pedido de tuiteros, quien sostuvo que, aunque en Colombia y Estados Unidos las maquinarías se asocian usualmente a “redes de corrupción”, en la literatura europea hacen referencia al aparato organizativo de un partido.

“Maquinaria es estructura organizativa, algo que al menos en nuestro contexto suena más bien deseable (funcionariado estable del partido). A mí me parece que para claridad habría que adoptar esta denominación europea-continental, y referirse a lo otro como redes clientelistas”, explicó.

Por otro lado, Cristina Vélez Vieira, directora del centro de internet y sociedad Linterna Verde –especializado en investigaciones sobre el debate público en línea–, quien opinó que “una maquinaria es tener base partidista”.

Además, Renata Segura, directora para América Latina y el Caribe de la oenegé International Crisis Group (ICG), explicó que las maquinarias no necesariamente son corrupción. “Una cosa es el clientelismo, y otra es que los partidos tengan estructuras y gente movilizando votos. Así funciona la política en todo el planeta”, señaló.

El pasado sábado, Betancourt anunció su retiro de la Coalición Centro Esperanza, en rechazo a la postura asumida por los otros seis precandidatos de la alianza en torno a los apoyos políticos a aceptar en la campaña, en concreto, por lo sucedido con Alejandro Gaviria, quien sumó el apoyo de los senadores Germán Varón, de Cambio Radical y Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal.

“Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza. Se señala la entrada de apoyos de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias a Alejandro Gaviria”, alegó.