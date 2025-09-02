Dura pelea en el CNE para elegir presidente: quedó Quiroz y Campo, vicepresidente

el magistrado Cristian Quiroz es el nuevo presidente del CNE. Foto: Archivo Particular

El magistrado Cristian Quiroz (Alianza Verde) es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el vicepresidente es Alfonso Campo (Conservador). En la sala plena de este martes hubo fuertes tensiones para la elección de la nueva mesa directiva del tribunal electoral.

Aunque según los acuerdos la presidencia del CNE le correspondía a Altus Baquero (Partido Liberal) por orden alfabético, la elección tomó otro rumbo y demostró que hay una mayoría fuertemente conformada, pese a que tres magistrados no quisieron entrar a la sala plena por disgustos, entre esos Baquero.

Quiroz quedó elegido con seis votos: el suyo y los de Benjamín Ortiz (Partido Liberal), Alfonso Campo (Partido Conservador), Maritza Martínez (Partido de la U), Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres), quien ingresó al CNE para reemplazar a César Lorduy con el impulso de la Casa de Nariño.

Baquero, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez (Pacto Histórico) no entraron a la sala plena para evitar que se desarrollara la votación, creyendo que no se tenían los votos suficientes para elegir y que por ende esta terminaría aplazándose. Sin embargo, Echeverry se sumó al bloque de magistrados que apoyaban a Quiroz y a Campo.

Y aunque a simple vista parece que el oficialismo perdió esta batalla por la mesa directiva, detrás de esta conformación podría haber algunos acuerdos que beneficien las intenciones del Pacto Histórico de ser partido único.

Campo, por ejemplo, tiene en su despacho la ponencia para la escisión del partido Mais, y aunque en principios se hablaba de que esta era positiva, en los últimos días empezó a tomar fuerza la versión de que hubo un cambio repentino y el documento sería en realidad para negar la división, poniendo un freno a la intención de los congresistas María José Pizarro, David Racero y Heráclito Landinez de conformar el partido Progresistas.

