“Nos consideramos víctimas del Consejo de Estado”: Cristo tras fallo contra En Marcha

Dice que el Consejo de Estado cometió desacato, ¿por qué?

Porque nosotros en En Marcha habíamos presentado una tutela ante la Corte Constitucional pidiendo que se revocara el fallo del Consejo de Estado porque afectaba nuestros derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegido. La Corte Constitucional nos dio la razón al tumbar la sentencia y reconocer los derechos de En Marcha y pidiéndole al Consejo de Estado que los reconociera. Pero lo que hace es, prácticamente, repetir el mismo fallo de hace un año como si el pronunciamiento de la Corte no existiera y pasándose por la faja ese fallo. Nosotros siempre hemos respetado las decisiones de la justicia, pero es la Sección Quinta del Consejo de Estado la que no lo hace. Por eso radicamos, con dirigentes y militantes de En Marcha, un incidente de cumplimiento del fallo de la Corte. Es decir, pedimos que se cumpla.

¿Cree que hay una motivación política para esa decisión?

Lamento que el Consejo de Estado no haya sido respetuoso de las decisiones de la Corte. No podría afirmar que hay motivaciones políticas. Ojalá que no sea así.

También ha hablado de acudir a la CIDH, ¿cuáles son las medidas que se están barajando?

Confiamos en que la Corte Constitucional haga cumplir su fallo en el que estableció los criterios que debía seguir el Consejo de Estado y que fueron desconocidos. Hay un choque de trenes y nos consideramos víctimas del Consejo de Estado. Se han planteado caminos para hacer respetar nuestros derechos políticos, como en el Comité de DDHH de la ONU y en la Comisión de DDHH. Pero, por el momento, creemos que la Corte hará valer los derechos políticos de En Marcha. Es simplemente que asuma, de manera directa, el expediente y exija que se reconozca la personería jurídica.

El argumento del Consejo de Estado es que ASI avaló a los congresistas de En Marcha, ¿es de interpretación?

Podría controvertir ese argumento, pero es que la Corte ya dijo que los senadores son de En Marcha. En la tutela quedó establecido que pertenecen a En Marcha, solo que por obvias razones no los podía avalar. Por eso se hizo el acuerdo político, para que estos tres senadores y seis candidatos más fueran avalados por la ASI. No pretendemos devolver atrás ese debate, porque la Corte Constitucional es el tribunal del cierre y ya lo definió y garantizó unos derechos políticos que el Consejo de Estado insiste en negar y es injustificable. Además, porque hace exigencias de carácter jurídico que no le hace a los otros partidos de la coalición.

¿Cuáles?

Por ejemplo, que En Marcha no demostró que superó solo el umbral del 3 %. Si vamos a la Coalición de la Esperanza y vemos a los candidatos de En Marcha, casi que con ese argumento, que desconoce el 262 de la Constitución para garantizar la expresión de las minorías, el único que pasaría solo es Alianza Verde y los demás se quedarían sin aval.

No es la primera decisión sobre coaliciones, como ha ocurrido con el Pacto Histórico hablando de doble militancia…

Ese es el sentido de las coaliciones. Por eso la Corte Constitucional exhortó al Congreso a reglamentar el artículo 262 de la Constitución, que se ha prestado a distintas interpretaciones de la Sección Quinta que hacen daño y no generan seguridad jurídica para nadie. Llevamos seis años defendiendo unos principios, unas ideas, una plataforma. Hemos seguido cada paso para conformarnos como partido político. ¿Qué seguridad jurídica hay? Por eso pedimos, con sentido de urgencia, a la Corte Constitucional que asuma el cumplimiento del fallo. Además, porque ya empieza el calendario electoral y los militantes de En Marcha tienen el derecho de tener candidatos al Congreso –en coalición o solos– y la decisión del Consejo de Estado de desacatar el fallo pone en riesgo esos derechos políticos.

Tener un partido le permitiría participar activamente de las elecciones del año entrante, ¿cómo la decisión del Consejo de Estado cambia la estrategia de En Marcha para 2026?

La estrategia sigue igual. El partido sigue funcionando con su dirigencia nacional, con foros programáticos, construyendo la plataforma del partido –que es lo que desconoce el Consejo de Estado–. La estrategia es constituirnos en una fuerza disidente liberal, que defiende el pensamiento de la revolución en marcha de López Pumarejo, que acude a la base liberal para defender unos ideales que el Partido Liberal dejó de defender hace mucho tiempo, perdiendo su rumbo. Hemos convocado a socialdemócratas y a liberales. Esa es la estrategia política.

El camino jurídico para pelear nuestros derechos es que la Corte ratifique su decisión. No podemos permitir que se nos atropelle de esa manera con una interpretación restrictiva y con una decisión en contravía, ni más ni menos, de una tutela. Y en el camino político seguimos avanzando en construir una lista de coalición, hemos avanzado con Alianza Verde. Y seguir avanzando confiando en que la Corte Constitucional ratificará su condición de garante de los derechos políticos de la militancia y la dirigencia de En Marcha.

¿Será candidato presidencial?

A estas alturas hay superávit de candidatos y déficit de propuestas. Iniciaré un recorrido por el país en las próximas semanas. Vamos a conversar con la gente. Me preocupan temas en materia de seguridad, la crisis fiscal, seguimos en esta incapacidad de generar consensos. Hemos conversado con mucha gente en las regiones que ha planteado la posibilidad de que presentemos el nombre en las presidenciales. No hay una decisión final. Creo que vendrá después de que se celebren las consultas internas del 26 de octubre y el panorama quede mucho más claro para tomar decisiones. En cualquier caso, lo que decida en esta materia y el camino que emprendamos tiene que ir precedido de un gran acuerdo programático con fuerzas políticas con las que decidamos participar y competir en las elecciones del año entrante.

¿Están garantizadas las elecciones en 2026?

Los colombianos nos enfrascamos en la discusión de Petro o antiPetro y no hemos entendido que hay país después del 7 de agosto cuando el presidente termine su mandato. Y aprovecho para decir, ya cada vez son menos los lunáticos que dicen que no habrá elecciones. Logramos generar un clima de estabilidad institucional desde el paso por el Ministerio del Interior. Además, porque todos se preparan para la campaña del 26 y algunos siguen utilizando el tema de que no habrá elecciones para su campaña.

