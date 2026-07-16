Cristian Quiroz renunció a la presidencia del CNE: Benjamín Ortiz lo sucederá

Cristian Quiroz posesionó a Benjamín Ortiz como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Foto: Archivo Particular

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El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz (Alianza Verde), presentó a sus compañeros su intención de renunciar al cargo en la recta final de su periodo. Su sucesor será Benjamín Ortiz (Partido Liberal), elegido este mismo jueves por la sala plena, con ocho votos a favor.

Esto ocurre a pocas semanas de la elección del nuevo CNE. Se espera que el Congreso elija una nueva plancha de integrantes en el mes posterior a su posesión, que es este 20 de julio, y, muy probablemente, habrá una reorganización interna de ese órgano en la distribución de los partidos.

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Quiroz deja el cargo después de encabezar el CNE en los procesos para elegir al nuevo Legislativo y al presidente del periodo 2026-2030. Por ello, también fue cuestionado por la amplia contratación, revelada por investigaciones periodísticas, para la plataforma de testigos electorales de esos comicios.

“Nosotros, desde el Consejo Nacional Electoral, quisimos darle una herramienta al país, creo que es la más importante que tiene hoy la democracia en Colombia, que es la de los testigos electorales. Ahí están todos los actores electorales, que se componen de testigos, auditores de sistemas y la misión de observación. Es la primera vez en la historia que tenemos un despliegue de tantas personas”, dijo, en entrevista con El Espectador, refiriéndose a esa misma herramienta.

Quien llega a reemplazarlo viene de ser quien lideró, junto a Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), la investigación contra la campaña Petro presidente por violación de los topes electorales. En ese expediente, se sancionó a los principales responsables de la campaña y el caso pasó a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones.

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Ahora, el nuevo presidente del CNE tendrá que dar manejo a otros procesos pendientes, que tocan al jefe de Estado electo, Abelardo de la Espriella, y a su círculo más cercano. Precisamente, entre ellos está la ponencia que aprobaría la solicitud de Defensores de la Patria para tener personería jurídica. De igual forma, la del movimiento de Carlos Alonso Lucio, Movimiento Bolivariano, que también busca refrendarse como partido.

Además, certificará la elección de las curules restantes del nuevo Congreso. Allí están las siete de Cundinamarca, que ya tienen un borrador de ponencia en el que se le asigna el puesto en disputa a la coalición entre el Centro Democrático y el MIRA, así como las curules afro e indígenas de esa misma corporación legislativa.

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