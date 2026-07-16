Así va la composición del gabinete de De la Espriella: faltan cuatro ministerios

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, reunió este 10 de julio en Barranquilla a su gabinete designado. Foto: @defensoresco

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Este miércoles, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a su ministra número 14: Alexandra Falla será la cabeza del Ministerio de las TIC a partir del 7 de agosto. Sin embargo, todavía faltan cuatro nombramientos para terminar de completar el equipo ministerial del gobierno entrante.

En veremos están Ciencias, Cultura, Trabajo y Salud. Las últimas dos serán clave, pues tendrán que afrontar retos significativos en los meses que viene. Por un lado, está la crisis en el sistema de salud, algo que De la Espriella prometió en campaña que enfrentaría con un “plan de choque” en los primeros 100 días de gobierno y con una inyección de recursos. Por otro lado, está la implementación de la reforma laboral, cuya posible reglamentación generó choques en el equipo de empalme del gobierno entrante y ocasionó la salida de Charles Chapman, también las discusiones de la reforma pensional en la Corte Constitucional.

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Lo cierto es que en esas cuatro carteras, todos los cargos tendrán que ser ocupados por mujeres para cumplir con la Ley de Cuotas. Actualmente, ya se acabaron los cupos que podían ser ocupados en el gabinete por hombres y está la expectativa de a quiénes se le asignarán esos puestos.

En todo caso, el empalme sigue avanzando y una delegación compuesta por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y un grupo de ministros designados finalizará este jueves su agenda en Estados Unidos. El objetivo es profundizar la relación con ese país y ampliar los lazos comerciales y monetarios con la banca internacional. Por allá pasaron Omar Bula (Exteriores), Jorge Mora (Defensa), Miguel Gómez Martínez (Hacienda) y Mauricio Gómez Amín (Comercio).

Por su lado, otra de las carteras clave, la del Interior, que estará a cargo de Rodrigo Lara, se ha enfocado en los movimientos para las presidencias del Congreso. Por ello es que el ministro designado ha pasado por las negociaciones de compromisarios que han ocurrido en estos días, con miras a dejar en firme al senador Alfredo Deluque (Partido de la U) como la cabeza del Senado y concretando los acuerdos para que Nicolás Barguil (Partido Conservador) haga lo propio en la Cámara de Representantes.

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La otra parte del equipo ministerial está también en encuentros clave. Allí están Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Juliana Gutiérrez (Deporte), Fabio Arjona (Ambiente), Iván Cancino (Justicia), Elsa Noguera (Transporte), Viviane Morales (Educación), Indalecio Dangond (Agricultura) y Nohemí Arboleda, quien también fue nombrada recientemente.

Además, se espera que continúen los empalmes regionales, que este viernes pasarán por Neiva y el lunes por Medellín. Allí están otros dos nombres clave: Valerie Lafaurie, quien será la consejera para las regiones, y Nicolás Gómez Arenas, que suena como jefe de despacho.

Y, sumado a eso, seguirán las reuniones que el mandatario electo ha conformado con su equipo más cercano en Barranquilla. En la última estuvo presente el alcalde de esa ciudad, Álex Char, quien también confirmó que De la Espriella despachará desde la capital del Atlántico tras el 7 de agosto.

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