Sigue polémica por estrategia de gobierno Petro alrededor de denuncia sobre Nueva EPS

Desde la Presidencia se habría solicitado una estrategia para impulsar las denuncias de Petro alrededor de la Nueva EPS

Siguen los señalamientos en contra del uso de canales oficiales de todas las entidades del gobierno nacional para hacer eco de la denuncia realizada por parte del presidente Gustavo Petro sobre la Nueva EPS. Además del uso de las cuentas oficiales de ministros y ministerios, el plan también incluyó entidades ajenas a este eje temático como el Servicio Geológico Colombiano e incluso el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Durante la alocución presidencial del pasado 12 de septiembre en la que el mandatario nacional insistió en un desfalco a la Nueva EPS y el sistema de salud en general, las redes sociales adscritas al gobierno o sus funcionarios se unificaron bajo la consigna ‘#SeRobaronLaSalud’ o ‘ SeRobaronLaPlata’, en lo que se configuró como una estrategia digital sin precedentes y en la que la consigna era posicionar la imagen del presidente en el escenario nacional.

El movimiento se reflejó en el uso de 77 entidades oficiales como plataforma del discurso del mandatario con las que se superaron las 350 publicaciones, solamente en la red social X (antes twitter). No obstante, la directriz emitida por la Presidencia de la República insistía en dar visibilidad a la transmisión origen, compartir los contenidos, y hacer promoción con prioridad a esta denuncia, suspendiendo otro tipo de publicaciones en de las diferentes entidades.

Al respecto, sectores de la oposición rechazaron la mencionada estrategia, señalando una instrumentalización de las diferentes entidades al servicio del presidente alrededor de una crisis que se ha agudizado en su mandato.

La precandidata presidencial María Fernanda Cabal cuestionó las cifras y señaló que “es inaceptable que (Petro) siga sembrando miedo entre los colombianos y permanezca de brazos cruzados frente a la tragedia que viven. Está jugando con la vida de todos, incluso con la de quienes, equivocadamente, confiaron su voto en usted”.

RTVC Sistema de Medios Públicos no está al servicio del régimen y menos debe ocuparse de fabricar propaganda de Petro como si fuera un iluminado salvador. Los recursos de los ciudadanos son sagrados y no se pueden dilapidar tratando de lavarle la cara a un personaje que jamás fue… pic.twitter.com/iRGMZgGRXh — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 13, 2025

La senadora también explicó que el “Sistema de Medios Públicos no está al servicio del régimen y menos debe ocuparse de fabricar propaganda de Petro como si fuera un iluminado salvador”.

Por su parte, Vicky Dávila rechazó principalmente el uso del Servicio Geológico Colombiano señalando que “el servicio geológico al “servicio” de la destrucción de Colombia y la politiquería”.

Asimismo, la representante Catherine Juvinao manifestó que la intención de la movilización estaba centrada en “instaurar la narrativa en donde solo los gobiernos pasados son responsables de la crisis en Nueva EPS”, a la par que era una estrategia para ocultar “que durante la intervención del ‘gobierno del cambio’ la terminaron de saquear”.

Petro, en defensa del plan

En respuesta a estos señalamientos, el presidente Gustavo Petro señaló que sus detractores están “aterrorizados porque el gobierno está unido. El gobierno está unido y es poder de comunicación cuando se trata de lo público”.

El mandatario nacional manifestó que “ningún dueño de medio tiene el derecho de encapsular la información o manipularla. Permitir ese derecho es permitir la privatización de lo público. Un robo al pueblo más”.

Aterrorizados porque el gobierno está unido. El gobierno está unido y es poder de comunicación cuando se trata de lo público.



Lo público es del gobierno y de la gente que es propietaria del gobierno.



Nongún dueño de medio tiene el derecho de encapsular la información… https://t.co/xqeo5MKvlo — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2025

En su trino enfatizó que de ser necesario replicaría las denuncias realizadas en su administración alrededor del sistema de salud y otras crisis similares.

