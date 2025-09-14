Redes del gobierno Petro se llenaron con hashtag contra la Nueva EPS

Las redes sociales de las entidades gubernamentales se llenaron con publicaciones alusivas a los señalamientos que hizo el presidente Petro contra la Nueva EPS. Foto: Archivo

El gobierno del presidente Gustavo Petro entró a un nuevo capítulo controversial luego de los hallazgos de la Contraloría sobre la Nueva EPS, entidad que desde abril del año pasado está intervenida por la Superintendencia de Salud. Por ello, inició una estrategia en redes sociales para defender su versión y presionar para que el debate de la reforma la salud se retome en el Congreso.

Durante este fin de semana todas las cuentas oficiales de las entidades del Gobierno se llenaron con imágenes alusivas a la reforma a la salud y a la Nueva EPS, que están acompañadas con el hashtag #SeRobaronLaSalud.

Varias de estas imágenes fueron publicadas con el siguiente mensaje: "Intervenir fue el comienzo. Iniciamos la reconstrucción de un nuevo sistema de salud con control público, transparencia y atención oportuna. Se acabó el negocio con la enfermedad. La salud será un derecho“.

Intervenir fue el comienzo. Iniciamos la reconstrucción de un nuevo sistema de salud con control público, transparencia y atención oportuna. Se acabó el negocio con la enfermedad. La salud será un derecho. #SeRobaronLaSalud pic.twitter.com/J8GLvNro1N — MinInterior Colombia (@MinInterior) September 14, 2025

La dinámica en redes sociales se dio luego de una directriz desde la Casa de Nariño para posicionar los señalamientos que hizo el mandatario Gustavo Petro el pasado viernes durante su alocución presidencial. En su intervención, cuestionó el rol de las EPS y acusó a la junta directiva y presidencia anterior de Nueva EPS de entregar datos falsos, pues los pasivos no habrían sido de $6.6 billones, sino de más de $11 billones.

“Casi desde su primera afiliación ha tenido una historia de robo. Pequeño mientras fue creciendo, hasta que se convirtió en la EPS más grande de Colombia. Lo que nos muestra el contralor es que en los últimos años ha habido un mecanismo que ha permitido sacar el dinero que es del Estado para la salud de los afiliados, hacia unos contratistas que siempre son los mismos”.

Además, aseguró que la Nueva EPS venía presentando una “contabilidad maquillada” durante los anteriores gobiernos, agregando que la anterior junta directiva “escondió” facturas por $5 billones de deudas existentes que no aparecían registradas.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, las deudas de esta EPS en 2022 eran de $5 billones y fueron creciendo en los siguientes años, incluso luego de ser intervenida por el gobierno Petro. En 2023, las deudas estaban por los $11 billones, en 2024 superaban los $18 billones y a marzo de este año los $21 billones.

En medio de estos hallazgos, la Fiscalía General acusó a cuatro exdirectivos de la Nueva EPS por el presunto ocultamiento de facturas y la desviación de $70.500 millones de deuda con las IPS.

El presidente Petro viene insistiendo desde el pasado viernes en que se retome el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, que no ha agendado el trámite de la iniciativa por dudas con el aval fiscal.

