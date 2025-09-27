Así reaccionó el país político a la revocatoria de la visa de EE.UU. a Petro

USA5036. NACIONES UNIDAS (ESTADOS UNIDOS), 26/09/2025.- Fotografía cedida por la ONU donde aparece su secretario general, António Guterres (d), saludando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una reunión en la sede del organismo internacional este viernes, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Laura Jarriel/ONU /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO Foto: EFE - Laura Jarriel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Como era de esperar, la decisión de Estados Unidos de revocar la visa del presidente Gustavo Petro causó una andanada de reacciones. Desde los sectores más cercanos a Petro no solo se solidarizaron con él, sino que, incluso, hubo quienes vieron como un logro que los actos del jefe de Estado en Nueva York tuvieran consecuencias diplomáticas. Pero en la oposición, la revocatoria anunciada por el Departamento de Estado le dio gasolina en medio de una confrontación que, cada vez más, tiene tintes electorales.

Uno de los primeros en reaccionar a favor del presidente Petro fue su ministro del Interior, Armando Benedetti: “Al único que tenían que quitarle la visa era a [Benjamin] Netanyahu y ya por unanimidad se la quitó la ONU hoy como ciudadano indigno del mundo. Pero como el imperio lo protege, la coge con el único presidente que fue capaz de decirle la verdad en su cara”.

Puede leer: “No la necesito para ir a Ibagué”: los pasos que llevaron a EE.UU. a retirar visa de Petro

Por su parte, el presidente Petro publicó un mensaje de su secretario jurídico, Augusto Ocampo, quien anunció que renunciará, de manera voluntaria, a su visa. “Lo hago en solidaridad y porque estoy convencido de que la dignidad de Colombia está por encima de cualquier privilegio personal”. El mensaje fue publicado con un membrete de la “bandera a muerte” de Simón Bolívar, un símbolo que el presidente Petro utilizó durante su periplo neoyorquino.

En cuanto a las críticas, el precandidato presidencial Sergio Fajardo manifestó: “¡Por fin lo logró el presidente Petro! Ya no tiene visa en los Estados Unidos. Ahora renuncie a la presidencia y dedíquese a liderar la tercera guerra mundial contra Trump y sus amigos. Seguramente el planeta se estremecerá con su valentía. No fue capaz de pensar en la responsabilidad que tiene con Colombia ni en proteger los intereses de nuestro país”.

También: Jóvenes de Amazonas esquivan las esquirlas del crimen que los dejó pausados tras muros blancos

A esto, Petro respondió: “Ser presidente de Colombia no depende de los EEUU, depende del pueblo. Entienda que el pueblo es soberano. Mi estadía en la presidencia depende del pueblo, de nadie más, ni de usted ni de Trump. No volveré a ver al Pato Donald, por ahora, eso es todo”. Ese intercambio dejó al descubierto que el presidente también tomará la movida de Estados Unidos como un motor para los planes de su proyecto político para las elecciones de 2026, utilizándolo como parte de sus argumentos para mover la campaña a favor de un nuevo gobierno progresista que lo suceda a partir del 7 de agosto próximo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó: “Petro ha hecho todo por destruir la relación de Colombia con Estados Unidos. Ha sido una estrategia premeditada de provocación. Yo lo evidencié en nuestra agenda en Washington”. Es de anotar que hace pocas semanas, Gutiérrez viajó a Estados Unidos cuando se tenía la expectativa de la decisión del presidente Donald Trump por descertificar a Colombia, tal y como, finalmente, pasó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.