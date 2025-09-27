“No la necesito para ir a Ibagué”: los pasos que llevaron a EE.UU. a retirar visa de Petro

El presidente Gustavo Petro participó en un evento a favor de Palestina junto con Roger Waters. Foto: Hugo Andres Sierra

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro respondió al Gobierno de Donald Trump, luego de que la Secretaría de Estado de ese país anunciara que le revocará la visa. Se trata de una decisión, anunciada por la oficina de Marco Rubio –quien en varias ocasiones ha criticado a Petro directamente–, en respuesta al activismo del presidente colombiano en favor de Palestina durante los cinco días que estuvo en Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo visa a Estados Unidos. Para ir a Ibagué a la gran concentración tolimense por la democracia no necesito visa”, escribió el mandatario, tras aterrizar en Colombia luego de su periplo de cinco días.

Llegué a Bogotá y me encuentro que ya no tengo Visaa EEUU. Para ir a Ibagué a la gran conventración tolimense por la democracia no necesito Visa.



Separar a EEUU de Colombia es lo que necesitan las mafias.



Lo que hace el gobierno de EEUU conmigo, rompe todas las normas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

Desde que llegó a Bogotá, el presidente ha hecho varias publicaciones en su cuenta en X respondiendo a la decisión estadounidense, sobre todo, enfocado en dos temas. Primero, en reiterar su postura en defender a Palestina, tal y como lo hizo en la sede de la ONU donde incluso pidió que los países del mundo armaran un “ejército” para Gaza. Y segundo, en insistir en que su prioridad no es tener visa.

Puede leer: Así le fue a la apuesta de Petro en Nueva York por Palestina: Washington le retiró la visa

“Soy además de colombiano que se enorgullece de su país, que ama su enorme belleza tropical, su mar y sus montañas y sus culturas todas [...] No necesito su visa, pero iré solo cuando sea invitado por su pueblo. No necesito siquiera viajar, Colombia es el corazón del mundo”, escribió. En todo caso, el presidente Petro, en sus tres años de gobierno, ha realizado cerca de 70 viajes al exterior –incluyendo este último a Estados Unidos–, superando los 47 de su predecesor, Iván Duque, durante todo su cuatrienio.

Tal y como lo contó El Espectador, hasta diciembre del año pasado, la Casa de Nariño había destinado más de $7.700 millones para cubrir los costos relacionados con cada uno de los viajes, lo que incluye la inversión en transporte y los gastos del mandatario en alojamiento y alimentación.

Sobre la decisión del gobierno estadounidense, el presidente afirmó: “El que no se haya permitido la entrada a la Autoridad Palestina y el que se me quite la visa por pedirle al ejército de EEUU y de Israel que no apoyen un genocidio , que es un crímen contra la humanidad toda, demuestran que el gobierno de EEUU ya no cumple con el derecho internacional”.

También: Jóvenes de Amazonas esquivan las esquirlas del crimen que los dejó pausados tras muros blancos

El anuncio de la Secretaría de Estado de Rubio y la respuesta de Petro marcan el inicio de una nueva crisis entre ambos gobiernos, que, durante el último año, ha tenido varios episodios y han consolidado un distanciamiento de Colombia con Estados Unidos, pese a la relación diplomática de 202 años entre ambos países. De hecho, el presidente Petro también recordó que, en uno de esos momentos, había invitado a Trump a “tomarse un whisky” con el ánimo de tener una conversación “de iguales”, señalando que su homólogo no le respondió.

“La humanidad pide que cese el crímen contra la humanidad en Gaza, los israelíes han vivido un hecho de terror contra su juventud en un concierto, y hubo muertos que no debieron ser. Pero la respuesta no debe ser un crímen contra la humanidad. No podemos permitir que asesinen bebés en Gaza”, escribió Petro.

Los pasos que llevaron a Washington a quitarle la visa a Petro

El presidente Petro dedicó el grueso de la agenda de su visita a Estados Unidos al activismo proPalestina. No solo dedicó varios de sus discursos a favor del Estado palestino, sino que, incluso, este viernes, estuvo en una movilización para denunciar el genocidio de Israel en Gaza, donde estuvo acompañado, entre otros, del músico Roger Waters (Pink Floyd).

Según la oficina de Marco Rubio, fue esa la razón para anunciar el retiro de la visa de Petro a Estados Unidos: “el presidente colombiano estuvo en Nueva York y pidió a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitó a la violencia. Le retiraremos la visa por sus acciones incendiarias”.

Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

Le puede interesar: “Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones incendiarias”: Gobierno Trump

Luego de esa movilización, dio un discurso en el marco del Diálogo de Civilizaciones del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones de la ONU, que fue el parteaguas para que el Gobierno Trump resolviera quitarle la visa.

En su intervención en dicho evento, Petro cuestionó duramente el apoyo militar de Estados Unidos a Israel. Además, pidió que los estados miembros de Naciones Unidas conformen un “ejército de salvación”. También dijo que llevará una propuesta al pleno del organismo multilateral para que se frene el genocidio en Gaza. Busca que dos terceras partes de las naciones voten a favor de la propuesta, agregando que los consulados de Colombia en todos los países deben asumir la tarea de convencer a los diferentes gobiernos.

La Humanidad está en contra del genocidio y en Colombia, hubo un genocidio en contra del pueblo, cuando unos conservadores facistas ordenaron que a sangre y fuego, había que derrotar a los liberales, y continuó el genocidio después aliado al narcotráfico.



Nunca en ningún país… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2025

En sus primeras declaraciones luego de la decisión sobre su visa, el presidente también afirmó que “ahora van a convertir en crimen mi opinión libre y humana. Usted sabe que las leyes internacionales me dan inmunidad para ir a la ONU y que no deben haber represalias por mi libre opinión, porque soy un ser libre”.

Además: Señalan a Petro de estar participando en política: “viola sin pudor las normas”

No es un hecho menor que la decisión llegara cuando en Colombia ya calientan motores las distintas campañas de cara a las elecciones de 2026. En efecto, durante su viaje, Petro sacó tiempo para reunirse con el Pacto Histórico y reiterar que se debe hacer una consulta interna, aún cuando el movimiento había anunciado que buscaría un mecanismo menor.

La decisión de dejar sin visa a Petro le da aire al presidente en su intención por fortalecer, en sus últimos meses en la Casa de Nariño, su imagen como un líder con una influencia internacional. Pero, además, en el territorio nacional le permite marcar la agenda, reiterando los temas que han sido su prioridad y que, ha dicho, deben continuarse discutiendo cuando salga del Ejecutivo, con su expectativa de que lo suceda alguien que continúe con sus posturas de izquierda.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.