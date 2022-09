¿Cuáles serán las funciones de Francia Márquez?: conózcalas acá

Márquez tendrá la tarea de “coordinar la ejecución e implementación de políticas públicas, para garantizar el goce efectivo del derecho a la igualdad". Foto: EFE - Mauricio Duenas CastanedaMauricio Dueñas Castañeda

Este miércoles se conoció el decreto de encargo en el que el presidente de la República, Gustavo Petro, confiere a la vicepresidenta Francia Márquez una serie de misiones o tareas a desarrollar durante el gobierno.

El decreto, que fue firmado el pasado 9 de septiembre por Mauricio Lizcano, el director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre), le atribuye a Márquez unas funciones, especialmente, de coordinación de programas y proyectos.

Varios sectores sociales, especialmente afros y feministas, que le dieron apoyo a Márquez durante la campaña, estaban a la espera de la emisión de este documento, pues definiría de una vez por todas las funciones de la vicepresidenta.

Recordemos que la propuesta de Márquez ha estado enfocada en profundizar en la superación de la desigualdad. Por lo que como formula vicepresidencial y desde la campaña de Gustavo Petro, fue propuesta para ella la cartera del Ministerio de la Igualdad, que tendrá que ser creada a través de un proyecto de ley.

Aunque en el decreto, Márquez no fue nombrada al frente de ninguna entidad ni le da manejo de recursos, sí señala que la vicepresidenta tiene la tarea de “coordinar la ejecución e implementación de políticas públicas, para garantizar el goce efectivo del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados”.