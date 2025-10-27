Quintero respondió a la consulta con candidatura por firmas y habló de campaña “sin jefes”

Daniel Quintero anunció que seguirá como candidato para las elecciones 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A través de sus redes sociales, Daniel Quintero aseguró que, a pesar de bajarse de la consulta de la izquierda realizada este 26 de octubre, seguirá en su apuesta de llegar a la Casa de Nariño, ahora como candidato por firmas. El exalcalde de Medellín confirmó que este martes iniciará ese proceso en el que deberá sumar más de 600.000 apoyos ciudadanos antes del 17 de diciembre.

“Hoy inscribiré mi comité de firmas a la Presidencia de la República: Reset Total Contra el Narco y los Corruptos. Será una campaña independiente, sin partidos ni jefes políticos”, dijo Quintero en su cuenta de X. El precandidato aseguró que su propósito sigue siendo impulsar una candidatura con las banderas de “cerrar el Congreso corrupto” y convocar a una constituyente, entre otras.

Hoy inscribiré mi comité de firmas a la Presidencia de la República:

Quintero, que apareció en el tarjetón de este domingo porque la Registraduría no alcanzó a reimprimirlos tras su retiro, obtuvo 145.000 votos, por detrás de los 678.000 de Carolina Corcho y los 1.540.000 de Iván Cepeda. “Entiendo este voto como un claro mensaje para seguir adelante”, aseguró en uno de sus trinos.

Así las cosas, Quintero se suma a una larga lista de aspirantes por firmas, en la que están nombres como los de Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Daniel Oviedo, entre otros. Para todos ellos será clave la fecha del 17 de diciembre, en la que deberán entregar las firmas, pero también el regreso de las encuestas de intención de voto.

Por su cercanía con el presidente Petro y otras de las figuras del Pacto, no se descarta que Quintero impulse su campaña por firmas para luego aterrizar en el llamado frente amplio que desde hace meses pidió el jefe de Estado. Según sus declaraciones, la apuesta es conformar un bloque de izquierda y centro que se imponga ante todas las candidaturas de la derecha y garantice que el actual modelo se extienda hasta 2030.

El presidente ya dijo que a ese frente amplio podrían ingresar candidatos del liberalismo, de la Alianza Verde y lo que él mismo llamó “la nueva U”, en referencia a los sectores de estos partidos que, a pesar de las directrices de sus directivas, siempre han respaldado las reformas del Ejecutivo y otras iniciativas del petrismo.

