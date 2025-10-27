¿Qué viene para el Pacto tras la consulta?: presidente Petro trazó línea política

Presidente Petro votando en la consulta del Pacto Histórico Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro y todas sus fichas del Pacto Histórico calificaron como un éxito la jornada electoral de este 26 de octubre, en la que, en medio de un proceso atropellado y una jornada calificada como fría, lograron llevar a más de 2,7 millones de personas a las urnas para votar por su candidatos a Presidencia y Congreso. “Somos la fuerza popular y el nuevo amanecer”, dijo el mandatario en sus redes en la madrugada de este lunes.

La clave de los resultados parece estar en la suma de las estructuras de base de la izquierda, el voto de opinión, jalonado por coyunturas como las de Estados Unidos o el caso de Álvaro Uribe, y la inclusión en las listas de figuras con maquinarias tradicionales, como es el caso de Pedro Flórez, quien con el respaldo del clan Torres de Puerto Colombia fue el más votado (más de 174.000 apoyos).

Lea también: Petrismo movió 2,7 millones de votos y eligió a Cepeda como ficha para el frente amplio

Pero más allá de lo en el Pacto consideran la victoria del 26 de octubre, en esas filas, empezando por el presidente Petro, ya se habla del siguiente paso de cara a las elecciones legislativas y presidenciales. Todos coinciden en que el resultado es un impulso para pasar al siguiente punto de su estrategia: el llamado frente amplio.

“Llamaré a las fuerzas del centro que no cayeron en el cipayismo arrodillado para hablar como amigos”, dijo el presidente en uno de sus trinos. Según explicó, quienes inicialmente están invitados a ese combo, que también propuso llamar “frente humano”, son las figuras del liberalismo cercanas a su proyecto, de la Alianza Verde y lo que llamó “la nueva U”.

Es importante que ahora se articule el Frente Amplio, les propongo llamarlo el Frente Humano, con candidatos presidenciales de partido verde, la nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Ese sería mi partido predilecto. https://t.co/OgwaTmUUNR — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025

No se pierda: Así quedaron las listas al Congreso en la consulta del Pacto Histórico

Se trata de partidos que, si bien tienen directivas que no respaldan del todo al Gobierno, están fragmentados en sus bancadas y cuentan con un número importante de disidentes que han dado sus votos para mantener a flote las reformas de Petro. En los pasillos del Congreso se comenta que muchos de ellos, tras el resultado del domingo, entrarán de lleno en la nueva conversación electoral.

Varias figuras que han estado en el Gobierno y ahora hacen campaña desde afuera ya le respondieron a Petro en clave de alianza. “El Frente Amplio es un escenario potencialmente ganador al que podrían acudir, además de la izquierda que se expresó hoy vigorosamente , militantes y dirigentes de los tres partidos de origen histórico liberal (...) y sobre todo los ciudadanos de centro que no militan en partidos y que también quieren un país justo”, aseguró el candidato Roy Barreras, exembajador de Colombia en Reino Unido. En La U son cautos, pero ya hay voces que dicen sí al frente amplio e incluso algunos que hablan de Roy Barreras como su candidato.

“Ahora es importante definir qué significa el Frente Amplio y cuál debe ser su propósito para enfrentar los grandes desafíos del país”, señaló Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, quien ha dicho que se sumaría a ese bloque si se parte de las conversaciones programáticas. Se espera que tras la consulta Petro y figuras como Iván Cepeda y otros reactiven sus diálogos con otros sectores políticos.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.