El Pacto de Petro le entregó aval a Quintero a la Presidencia: ¿a quiénes más?

En medio de un escenario con numerosas tensiones internas, el Pacto Histórico otorgó el aval a Daniel Quintero para participar en la consulta presidencial de esta colectividad. Así quedó constatado en una de las actas del Comité de Ética Electoral de este partido al que tuvo acceso El Espectador.

De acuerdo con lo estudiado por el Comité, el exalcalde de Medellín cumple con los requisitos de “la idoneidad ética, política y moral” que son “coherentes con los principios, valores y propósitos que inspiran y orientan al Pacto Histórico”. Por lo anterior, la aspiración presidencial de Quintero resultó favorable en el colectivo que busca dar continuidad al programa de gobierno del presidente Gustavo Petro.

El documento cuenta con fecha del 16 de septiembre, donde también se consigna la aspiración presidencial de: Alí Bantú Ashanti, Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, Carolina Corcho, Gloria Inés Ramírez, Gloria Inés Flórez, María José Pizarro y Roberto Luis Villegas Cuello. En el listado quedó fuera Alfredo Saade, exjefe de Gabinete, quien para la fecha se encontraba pendiente de remitir algunos documentos al Comité de ética.

Otra de las novedades allí resaltadas es la ausencia de la exministra de Ambiente Susana Muhamad. Sin embargo, al ser consultada por este diario señaló: “Mi equipo corroboró que estoy aceptada por el Comité Político”, en una resolución de modificación con fecha del 18 de septiembre.

La notificación llega en el pleno de una disputa protagonizada precisamente por los precandidatos Bolívar y Quintero, quienes han cuestionado la presencia de Quintero en esta lucha. De hecho, exdirector del Departamento de Prosperidad Social solicitó el pasado 22 de septiembre que el Comité revaluara la participación del exalcalde en la contienda interna, aludiendo la imputación de cargos por presunta corrupción y su juicio que iniciará en el mes de noviembre.

A su vez, también estimó que se hiciera una modificación en el mecanismo de elección al candidato, pues con el ingreso de Quintero también podría llegar “votos que no son del Pacto”. Bajo esta consigna, Bolívar propuso que se realizara una encuesta, hecho que generó controversia en la interna del partido.

