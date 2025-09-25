“Abelardo la tiene borrada del mapa”: así fue el cruce entre Pizarro y Dávila

Precandidatas presidenciales María José Pizarro y Vicky Dávila. Foto: Archivo

Las precandidatas María José Pizarro y Vicky Dávila tuvieron un choque en X luego de que la periodista lanzara fuertes críticas contra la izquierda y la gestión del presidente Gustavo Petro en seguridad y erradicación de cultivos de uso ilícito. Mientras Dávila aseguró que en un eventual gobierno suyo fumigaría y retomaría las relaciones con Israel, Pizarro le recomendó concentrarse en la candidatura de Abelardo de la Espriella, pues “le lleva la delantera”.

Todo inició con un trino que publicó Dávila haciendo críticas sobre la paz total y mencionando lo que haría en un eventual gobierno suyo: “Acabaremos con la paz total, extraditaremos a los narcos, fumigaremos la coca, lucharemos por un Plan Colombia 2.0, trabajaremos con Estados Unidos, Israel y todos los aliados”.

Pizarro, quien compite por la candidatura del Pacto Histórico, indicó que Dávila está buscando “repetir errores” de anteriores gobiernos: “Es un catálogo de los mismos errores que nos llevaron a décadas de violencia y que hoy quiere venderle a la gente como novedad. Lo que usted propone es la Guerra Total, y de esa ya conocemos los resultados: millones de desplazados y el país hecho una fosa común”.

Dávila contestó señalando que la izquierda no tendrá un segundo período en el poder por las promesas que ha incumplido. De hecho, lanzó una pulla contra Abelardo de la Espriella, con quien viene chocando fuertemente y señalándolo como un aspirante que es cercano al régimen chavista de Nicolás Maduro.

“Tan mal está esa extrema izquierda, que sus patrocinadores en Venezuela quieren disfrazar a sus candidatos de tigres de derecha. Los vamos a derrotar, vamos a fulminar la corrupción”, sostuvo.

Pizarro le lanzó un dardo a Dávila: “Vicky, dedíquese a Abelardo, que ya la tiene borrada del mapa. O, al menos, quiéranse y respétense un poco más entre ustedes… y odien un poco menos al resto. No ganarán igual, pero tal vez serán más felices".

Mientras tanto, nosotros hemos puesto a Colombia en el mapa mundial… https://t.co/11ILV0frAv — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) September 24, 2025

Los choques entre precandidatos vienen en subida desde las últimas semanas y ocurren tanto en derecha como en izquierda e incluso entre aspirantes de la misma casa. Dávila tiene diferencias cantadas con de la Espriella y en el progresismo el nombre que más tensiones genera es el del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

